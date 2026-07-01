Sénégal: Le Premier ministre préconise un écoulement correct des stocks de riz de la vallée du fleuve Sénégal

Dakar — Le Premier ministre a annoncé, mardi, à Dakar, plusieurs mesures visant à développer les filières agricoles, dont l'écoulement des stocks de riz en souffrance dans le nord du pays.

"J'invite le ministre de l'Industrie et du Commerce à prendre les mesures idoines pour assurer l'écoulement des stocks en souffrance dans la vallée [du fleuve Sénégal] et à mettre en place un mécanisme efficace de régulation des importations capable de favoriser un écoulement correct du riz sénégalais", a dit le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré, citant Ahmadou Al Aminou Lo.

M. Touré énumérait les mesures prises par le Premier ministre, concernant la campagne de production agricole de cette année, à la fin d'un conseil interministériel.

Selon un porte-parole des riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal, d'importantes quantités de riz sont "en souffrance" dans cette partie du pays, faute de clients.

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En ce qui concerne le maïs, M. Lo a recommandé au ministère de l'Agriculture de privilégier les variétés "tolérantes au stress hydrique", de promouvoir leur production locale et de porter à 50 000 tonnes au moins l'objectif de production de cette année.

Concernant le mil et le sorgho, le Premier ministre appelle à faciliter l'accès aux semences améliorées et hybrides.

Il préconise, pour la filière niébé, de recourir aux variétés "à cycle court, particulièrement adaptées à une saison déficitaire et tardive". Cette filière doit bénéficier d'une protection phytosanitaire renforcée, selon M. Lo.

Le Premier ministre recommande de "finaliser l'accord-cadre" prévu entre l'État et le Comité national interprofessionnel de l'arachide avant le 31 juillet prochain. Il encourage, par ailleurs, "le transfert au secteur privé des fonctions opérationnelles (collecte, commercialisation, semences) et le maintien des missions régaliennes de l'État (contrôle de la qualité, certification, etc.), concernant l'arachide.

"Je demande au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan [et au] ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage [...] de mobiliser les 3,5 milliards de francs CFA prévus au titre de la campagne 2026-2027, pour la subvention des intrants et le soutien au prix producteur", rapporte le ministre, secrétaire général du gouvernement, citant le Premier ministre, concernant la filière coton.

La Société de développement des fibres textiles et les banques locales, dont La Banque agricole, doivent prendre part à la matérialisation de cette décision, selon Ahmadou Al Aminou Lo.

L'objectif de production de graines de coton de cette année est de 35 000 tonnes, a-t-il indiqué en jugeant nécessaire de renforcer la mécanisation et la modernisation des équipements destinés à ladite filière.

M. Lo souhaite "un accompagnement décisif" de l'État au profit de la filière anacarde.

Concernant l'horticulture, il préconise de "poursuivre la substitution de la semence de pomme de terre importée par la production locale", de constituer des stocks de sécurité et de développer les "opportunités d'exportation".