Sénégal: Sédhiou - Bonne organisation du bac dans les centres d'examens de la commune

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou (sud), Ba Ousmane Danfakha salué mardi, le bon déroulement des épreuves du baccalauréat dans les deux centres d'examen de la commune de Sédhiou.

Il a dirigé la traditionnelle aux lycée Ibou Diallo et Balla Moussa Daffé, où 813 candidats ont composé, dont 899 présents et 14 absents.

Cette tournée a ainsi confirmé la bonne préparation et la sérénité qui entourent le déroulement des examens dans l'académie de Sédhiou, s'est félicité l'adjoint au gouverneur, invitant les élèves à rester concentrés tout au long des épreuves et à croire en leurs capacités.

La visite a permis de constater que toutes les dispositions organisationnelles ont été prises, notamment en matière de sécurité et de présence des chefs de centre, présidents de jury et correcteurs, a indiqué l'inspecteur d'académie, Cheikh Yabo Diop.

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Au total, 5 111 candidats sont inscrits cette année dans l'académie de Sédhiou, répartis dans 15 centres d'examens et 18 jurys, a précisé l'Inspecteur d'académie.

La série scientifique S1 ne compte que 3 candidats, contre 7 l'année dernière, tandis que la majorité des inscrits provient des séries littéraires (L1 et L2).

Avec le LYNAQE de Sédhiou, les autorités espèrent voir davantage de candidats scientifiques dans les prochaines sessions.