Sénégal: Saint-Louis - Les autorités saluent le déroulement de l'examen du baccalauréat

Saint-Louis — L'adjointe au gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Khoudia Leye a salué, mardi, le bon déroulement de l'examen du baccalauréat général, soulignant la nécessité d'encourager les élèves à s'intéresser davantage aux filières scientifiques.

"Aujourd'hui, marquant le 1er jour du baccalauréat, on a effectué une mission de terrain. A terme, on a constaté que l'examen se déroule bien globalement, pas d'incident majeur noté", a-t-elle déclaré.

Elle s'entretenait s'exprimait en marge d'une tournée effectuée au Lycée Aimé Césaire, au Lycée technique André Peytavin et au Lycée de Ngalelle.

Elle a insisté sur la nécessité d'encourager les élèves à s'intéresser davantage aux filières scientifiques qui, selon elle, sont des filières d'avenir.

Pour l'édition 2026 du baccalauréat général, l'Inspection d'académie de la région de Saint-Louis présente un effectif de 12 991 candidats dont 8 052 filles et 4 939 garçons.