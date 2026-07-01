Sénégal: Matam - L'adjoint au gouverneur 'rassuré' du bon démarrage des épreuves du baccalauréat

Ogo — L'adjoint au gouverneur de la région de Matam, chargé du développement, Tafsir Baba Anne s'est dit, mardi, "rassuré du bon démarrage des épreuves du baccalauréat sur toute l'étendue de la région.

"Nous avons effectué la visite des centres d'examen. Dans l'ensemble, nous sommes rassurés de l'effectivité du très bon démarrage des épreuves, avec quelques absents et une présence massive des élèves, de même que les surveillants et les examinateurs", a dit M. Anne.

Il présidait la traditionnelle visite des centres en compagnie des autorités académiques.

Selon lui, tous les engagements qui avaient été pris lors des réunions préparatoires aux examens ont été respectés par tous les acteurs, notamment les communautés.

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Sur place, les parents d'élèves, les membres de la Croix-Rouge et autres associations de jeunes se sont mobilisés pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions.

Tafsir Baba Anne dit espérer que cela va continuer ainsi pour les autres jours pour qu'à la fin "la région obtienne de bons résultats".

La délégation s'est rendue aux lycées Fadel Kane de Matam, El Hadji Yéro Basse de Ourossogui pour terminer avec Ogo.

Pour le baccalauréat 2026, l'Inspection d'académie de Matam compte 5090 candidats répartis sur 26 centres, dont 16 principaux et 10 secondaires.