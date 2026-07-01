Sénégal: Au Lycée Demba Diop de Mbour, des candidats au baccalauréat jugent abordables les épreuves philosophie

30 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Des candidats au baccalauréat qui composent au lycée Demba Diop de Mbour, le plus grand centre d'examen du département éponyme, ont jugé "abordables" les sujets de philosophie proposés au baccalauréat général 2026, dont les épreuves ont démarré, mardi, "dans de bonnes conditions", selon les responsables de l'établissement.

À la sortie des salles d'examens, des candidats interrogés par l'APS, se sont montrés satisfaits des sujets de philosophie proposés.

Édouard François, élève en terminale L2, estime que les thèmes abordés dans ces épreuves, correspondaient aux enseignements reçus durant l'année scolaire.

"Tout ce que nous avons [appris] pendant l'année, a été révisé. Les sujets n'étaient pas compliqués", a-t-il affirmé.

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Les candidats avaient à choisir entre des sujets portant notamment sur l'État, le langage et les rapports entre science et philosophie.

Fatim Diallo, candidate de terminale L2, s'est montrée encore plus enthousiaste. "C'était archi abordable. Avec un maximum de concentration, on pouvait traiter les sujets sans difficulté majeure", a-t-elle dit.

Elle dit s'être particulièrement intéressée au sujet consacré aux relations entre philosophie et science, qu'elle juge "pertinent et à la portée des élèves ayant suivi correctement les cours et les révisions".

Le centre du Lycée Demba Diop accueille, cette année, 1 200 candidats répartis entre trois jurys, a indiqué le proviseur, Dioumacor Diouf, se félicitant du bon déroulement des épreuves.

"Tous les travaux préparatifs ont été réalisés à temps, notamment [le nettoiement] des salles, la numérotation des tables-bancs, l'affichage des listes de candidats, ainsi que l'orientation des candidats et des surveillants", a-t-il expliqué.

Il renseigne que la police a déployé un dispositif sécuritaire, dans le centre d'examens, qui a aussi reçu un "nombre suffisant" de surveillants, pour garantir le respect des dispositions réglementaires.

Le responsable du centre a signalé 38 absences parmi les candidats inscrits, au démarrage des épreuves, tout en précisant qu'elles n'ont pas entravé le déroulement normal de l'examen.

"Nous avons insisté sur les consignes, notamment l'interdiction des téléphones portables et autres appareils électroniques, ainsi que sur la lutte contre toute forme de tricherie", a-t-il ajouté.

Le proviseur du lycée Demba Diop s'est dit confiant quant à la suite de la session, tout en exhortant les candidats à faire preuve de discipline et de responsabilité, afin d'éviter tout incident susceptible de compromettre leur examen.

Lire l'article original sur APS.

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