Sénégal: Ousmane Sonko veut une Assemblée nationale 'accessible et tournée vers les préoccupations des Sénégalais'

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale a fait part mardi de son ambition de rendre l'institution parlementaire "plus transparente, plus accessible et davantage tournée vers les préoccupations quotidiennes des Sénégalais à travers plusieurs réformes qui seront engagées".

"Notre ambition est de bâtir une Assemblée nationale plus le transparente, plus accessible et davantage tournée vers les préoccupations quotidiennes des Sénégalaises et des Sénégalais", a-t-il dit en président la cérémonie de clôture de la Session ordinaire 2025-2026 de l'institution parlementaire.

M. Sonko a expliqué que cette période de vacance sera mise à profit pour préparer les grands chantiers qui attendent la représentation nationale.

"Plusieurs projets de loi structurants sont déjà inscrits dans notre agenda législatif notamment dans les domaines de l'agriculture, de la justice, de la défense (...), de la publicité, des finances publiques ainsi que de la politique industrielle", a énuméré le président de l'Assemblée nationale

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"C'est également un moment pour approfondir les travaux préparatoires relatifs notamment au renforcement du contrôle budgétaire, à l'évaluation des politiques publiques, à la modernisation du règlement intérieur, à la poursuite de la transformation numérique de l'institution, au rapprochement entre le parlement et les citoyens", a dit M. Sonko.

"L'Assemblée nationale dispose d'un mandat constitutionnel qui lui donne les moyens d'apporter aux citoyens une information factuelle sur plusieurs dimensions de la vie nationale, en rendant compte de son travail au public et en partageant les données qui le sous-tendent pour remplir au mieux le contrat de transparence inhérent à la fonction parlementaire", a fait valoir le président de l'Assemblée nationale.

L'institution parlementaire mise sur des réformes approfondies "pour faire face aux défis de l'heure et de répondre aux exigences des citoyens".

Elle prévoit la mise en place d'une newsletter hebdomadaire "ou en tout cas périodique pour la régularité et le partage d'informations essentiellement chiffrées et techniques ainsi que la mise en place d'un podcast vidéo pour la présentation des députés, de leur territoire et de leurs actions".

Il a invité ses collègues députés à "faire preuve de responsabilité pour être à la hauteur des attentes des populations".

"Nous n'avons pas le droit de décevoir. Nous devons rester fidèles au mandat que le peuple nous a confié avec humilité, avec détermination, avec patriotisme parce que l'histoire ne retiendra ni nos discours ni nos querelles. Elle retiendra uniquement ce que nous aurons changé pour notre peuple", a indiqué Ousmane Sonko.