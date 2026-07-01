Sénégal: Remise de parchemins aux 35 magistrats de la 20e promotion du CFJ

Dakar — Au total trente-cinq magistrats issus de la 20e promotion du Centre de Formation Judiciaire (CFJ) ont reçu, mardi, leurs diplômes lors d'une cérémonie au Palais de la République, après deux ans de formation.

Le directeur du Centre de formation judiciaire, Souleymane Téliko s'est félicité de la tenue de cette cérémonie à la présidence de la République, traduisant, selon lui, "l'attachement rigoureux" du chef de l'Etat aux traditions républicaines et à l'institution judiciaire.

L'indépendance de la justice, fondement de l'État de droit", a été le thème de cette sortie de promotion qui avait pour marraine la magistrate Madame Dior Fall SOW

"Ce moment fort symbolise à la fois une célébration de l'excellence et l'intégration officielle de ces jeunes bâtisseurs au sein de la justice sénégalaise", a expliqué le directeur du CFJ.

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Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a cité la consolidation de l'État de droit et le renforcement de l'indépendance de la justice parmi les priorités de l'action publique, depuis mon accession à la magistrature suprême.

"Cette ambition s'est traduite par l'organisation du Dialogue national sur la Justice, cadre inclusif de réflexion qui a permis aux différents acteurs du secteur d'identifier les défis majeurs de notre système judiciaire et de formuler des recommandations pertinentes en vue de sa modernisation", a-t-il rappelé.

Il a indiqué que les enseignements tirés de ces concertations ont inspiré l'élaboration d'une nouvelle Lettre de Politique Sectorielle de la Justice, articulée autour d'objectifs essentiels à savoir : "améliorer l'accès à la justice, renforcer l'efficacité du service public de la justice, moderniser les juridictions et consolider les garanties d'indépendance de la magistrature".