Sénégal: Un projet s'appuie sur les énergies renouvelables pour renforcer les compétences économiques de ses cibles

Dakar — Le projet "Mobilisation des énergies renouvelables pour les femmes et les jeunes" (Renouveau F/J) a contribué à la production de connaissances et au renforcement des compétences de ses cibles, en plus d'avoir renforcé leur leadership dans les domaines de la gestion financière et des énergies renouvelables, a-t-on appris, mardi, à Dakar, des organisations chargées de sa mise en oeuvre.

"Il a permis, en trois ans, de générer des connaissances appliquées et de renforcer les compétences de ses cibles en favorisant le développement du leadership des femmes et des jeunes dans les domaines de la gestion financière et des énergies renouvelables", a expliqué Michelle Diop Niang, la directrice du bureau régional de Développement international Desjardins (DID) en Afrique de l'Ouest.

DID, HEC Montréal et l'Institut de formation en administration et en création d'entreprise de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar contribuent à sa mise en oeuvre.

Le but du projet Renouveau est de "renforcer la participation des femmes et des jeunes à la chaîne de valeur des énergies renouvelables, lesquelles leur permettent de gagner plus de temps et de productivité", a dit Mme Niang lors d'un atelier de présentation des résultats des trois ans d'exécution du projet.

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Le Renouveau F/J est exécuté avec une approche de recherche-action, selon ses responsables.

D'après Michelle Diop Niang, il est financé par le Centre de recherche pour le développement international, une organisation canadienne.

"Avec l'acquisition d'équipements à énergie renouvelable, les femmes et les jeunes gagnent plus de temps, s'organisent mieux et augmentent la productivité de leurs activités génératrices de revenus", a-t-elle assuré.

Le difficile accès aux financements est l'un des obstacles à la mise en oeuvre du projet, selon ses responsables. "Les organismes partenaires vont former les femmes, leur permettre d'avoir des plans d'affaires et les mettre en relation avec le Crédit mutuel du Sénégal. Le financement [des bénéficiaires] se fera selon leurs besoins et leur capacité de remboursement", a expliqué Ibrahima Sakho, un responsable chargé des études du projet.

Au Sénégal, le Renouveau F/J est mis en oeuvre dans la zone des Niayes (ouest). Il doit être élargi à d'autres parties du pays, selon ses dirigeants.