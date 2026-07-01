Sénégal: Le ministère des Transports dément l'information sur la mise en service de radars sur l'autoroute

30 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux annonçant l'entrée en service de radars automatiques sur l'autoroute, accompagnées d'un prétendu barème de sanctions en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée.

Dans un communiqué, le département ministériel précise que l'affiche largement relayée sur certaines plateformes numériques "n'émane ni de ses services, ni des forces de l'ordre" et qu"'aucune des informations qu'elle véhicule n'a de caractère officiel".

Le document évoque notamment une limitation de vitesse à 110 km/h sur l'autoroute ainsi que des sanctions telles que le retrait du permis de conduire, des amendes ou encore des mesures de garde à vue.

Le ministère assure que ces dispositions "ne reposent sur aucun acte réglementaire en vigueur" et ne sauraient, par conséquent, être appliquées aux usagers.

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Face à cette situation, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens appelle les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne se fier qu'aux informations diffusées par ses canaux officiels ainsi que ceux de ses structures rattachées, estimant que la propagation de fausses informations est de nature à créer la confusion sur un sujet aussi sensible que la sécurité routière.

Le ministère confirme toutefois qu'un projet de déploiement d'un système de contrôle automatisé de la circulation routière est actuellement en cours d'élaboration dans le cadre de la politique nationale de renforcement de la sécurité routière.

Il précise que les modalités techniques, juridiques et opérationnelles de ce dispositif sont encore en cours de finalisation. Leur mise en oeuvre fera, le moment venu, l'objet d'une communication officielle ainsi que d'une campagne de sensibilisation destinée aux usagers de la route, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, a précisé le texte.

Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens réaffirme enfin son engagement en faveur de la sécurité routière et invite l'ensemble des conducteurs à respecter, en toutes circonstances, les prescriptions du Code de la route.

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