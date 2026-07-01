Sénégal: Les autorités administratives et académiques relèvent un bon déroulement des épreuves du baccalauréat à Kaolack

Kaolack — Les autorités administratives et académiques de la région de Kaolack (centre) disent être satisfaites du bon déroulement des épreuves du baccalauréat et de la sérénité qui prévaut dans les différents centres d'examen visités au premier jour de la session 2026 du baccalauréat.

Elles l'ont fait savoir, mardi, au terme d'une visite qu'elles ont effectuée au niveau de certains centres d'examen, notamment le groupe scolaire Mboutou Sow, le lycée Valdiodio Ndiaye, le plus grand centre de la région, le nouveau lycée de Kaolack et le lycée de Sibassor.

"A l'issue de cette visite, nous exprimons notre satisfaction quant au bon déroulement des épreuves et avons pu constater que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un examen serein, sécurisé et transparent", a noté l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara qui était en compagnie des acteurs du système éducatif local.

Au niveau des autres départements de la région de Kaolack, les échos reçus par l'autorité administrative font également état d'excellentes conditions" de déroulement des épreuves.

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"Aucun incident majeur n'a été constaté, si ce n'est quelques absences signalées par-ci et par-là", a relevé Mamadou Habib Kamara.

C'est le même constat fait par l'inspecteur d'académie (IA) de Kaolack, Samba Diakhaté, qui s'est réjoui de la "bonne organisation" de cet examen.

Il a rappelé que la région de Kaolack compte 13 007 candidats dont 5 516 garçons contre 7 416 filles, soit 57% de l'effectif total des candidats.

Ils sont répartis dans 40 jurys pour 28 centres principaux et neuf centres secondaires.

"Nous avons constaté une prédominance des séries littéraires qui représentent cette année 88% des effectifs, contre 12% pour les séries scientifiques. Nous avons également l'arabe assez bien représenté avec pas moins de 915 candidats", a précisé M. Diakhaté.

L'Inspection d'académie de Kaolack couvre également la Gambie où il y a 69 candidats qui composent à l'école sénégalaise de Banjul.

Les forces de défense et de sécurité sont présentent dans tous les centres d'examen, notamment la Police dans les zones urbaines et la Gendarmerie en zones rurales ou semi-urbaines.