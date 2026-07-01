Sénégal: Baccalauréat - Boubacar Camara relève une participation élevée des filles et souhaite qu'elle se traduise dans les résultats

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Camara s'est félicité mardi de la participation jugée élevée des filles au baccalauréat de cette année estimée à plus de 60%, disant souhaiter que cette performance se traduise dans les résultats.

"Pour le bac de cette année, nous avons remarqué avec beaucoup de plaisir qu'il y a plus de filles que de garçons. La participation est dans la proportion de 40 à 60%. C'est très important et nous pensons que cela va se refléter dans les résultats aussi", a déclaré le ministre en marge d'une visite dans des centres d'examens au quartier Colobane dans le cadre du baccalauréat dont les épreuves ont démarré ce mardi .

Le Bac de cette année a enregistré quelque 180.000 candidats sur le territoire national marqué par une supériorité numérique des filles dans plusieurs inspections d'académie du pays, a-t-on appris des autorités éducatives.

"Nous encourageons la scolarisation des filles. Nous encourageons également leur accès à l'enseignement supérieur parce que lorsqu'une fille atteint un certain niveau d'instruction, cela se répercute positivement dans la famille, et par ricochet dans l'éducation des enfants", a fait savoir Boubacar Camara.

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Les conditions de participation des candidats en situation de handicap et ceux à mobilité réduite ont été également salué par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui assure la tutelle de l'Office du baccalauréat, entité organisatrice de cet examen.

"Nous avons visité l'Office du bac qui abrite un centre spécial réservé à des candidats qui connaissent des problèmes de mobilité ou qui sont dans des situations spéciales de surveillance", a-t-il expliqué.

"Ce sont des personnes qui ont, malgré leur handicap, déployé beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et nous les encourageons", estimé Boubacar Camara.

Il a encouragé l'intégration déjà en cours du digital dans le processus d'organisation du baccalauréat, évoquant un moyen efficace de modernisation et de lutte contre la fraude.