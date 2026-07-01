Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Les Éléphants tombent les armes à la main, la Norvège rejoint le Brésil

L'aventure de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde 2026 s'est arrêtée ce mardi 30 juin 2026 en seizièmes de finale.

Opposés à la Norvège au stade de Dallas, les Éléphants se sont inclinés (2-1) au terme d'une rencontre intense et disputée, laissant filer une qualification historique pour les huitièmes de finale où les Scandinaves retrouveront le Brésil.

Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont fait preuve de prudence. Après une entame légèrement à l'avantage des Norvégiens, les hommes d'Emerse Faé ont progressivement pris le contrôle du ballon et imposé leur rythme. Plus entreprenants, les Ivoiriens ont multiplié les séquences de possession sans toutefois réussir à inquiéter sérieusement le gardien Ørjan Nyland.

La première véritable occasion du match a pourtant été fatale aux Éléphants. À la 39e minute, Antonio Nusa a fait parler son talent en éliminant son vis-à-vis avant d'enrouler une magnifique frappe dans la lucarne de Yahia Fofana. Un geste de grande classe qui a permis à la Norvège de rejoindre les vestiaires avec un avantage de 1-0, malgré une domination ivoirienne dans le jeu.

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Une réaction ivoirienne récompensée

Au retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire a accentué la pression. Nicolas Pépé, Guela Doué et leurs coéquipiers ont multiplié les offensives, obligeant la défense norvégienne à reculer. Nyland s'est notamment illustré en repoussant une reprise dangereuse de Pépé à la 56e minute.

Les efforts ivoiriens ont finalement été récompensés à la 74e minute grâce à Amad Diallo. L'attaquant de Manchester United a signé un véritable chef-d'oeuvre, concluant un une-deux avec Nicolas Pépé avant de slalomer entre plusieurs défenseurs pour tromper Nyland d'un tir du pied gauche. Une égalisation pleinement méritée qui a relancé les espoirs des Éléphants.

Haaland, le bourreau des Éléphants

Alors que la prolongation semblait se dessiner, la Norvège a fait parler son réalisme. À la 86e minute, Oscar Bobb a parfaitement servi Patrick Berg, dont le centre en retrait a trouvé Erling Haaland. Opportuniste, l'attaquant norvégien a inscrit son cinquième but du tournoi et son 60e en sélection, redonnant l'avantage aux siens.

Dans les ultimes instants, les Éléphants ont tout tenté. Sur un coup franc magistral de Diallo dans le temps additionnel, Nyland a réalisé une parade décisive pour préserver la victoire de son équipe.

Malgré une prestation séduisante et une domination dans de longues séquences de jeu, la Côte d'Ivoire quitte la compétition avec des regrets, punie par le réalisme norvégien. La Norvège poursuit, elle, son parcours et défiera désormais le Brésil en huitième de finale.