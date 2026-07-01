Cote d'Ivoire: Ordre des avocats - Le bâtonnier décroche des financements préférentiels

L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire mise sur l'accès au financement pour renforcer l'exercice de la profession. En signant une convention de partenariat avec la Banque Atlantique Côte d'Ivoire (Baci), le mardi 30 juin 2026, à la Maison de l'Avocat à Cocody, le barreau entend offrir à ses membres, notamment aux jeunes avocats, des solutions de crédit adaptées pour faciliter leur installation, l'acquisition de biens professionnels et leurs projets immobiliers.

Cet accord prévoit des solutions de financement à des conditions préférentielles destinées à accompagner les avocats, notamment les jeunes inscrits au barreau. La convention porte sur quatre offres de financement : le crédit d'installation de cabinet, le crédit de rénovation et de réinstallation, le crédit automobile ainsi que le prêt immobilier. Toutes ces offres sont assorties de taux préférentiels négociés afin de faciliter l'accès au financement des membres de l'Ordre.

Pour le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Florence Loan-Messan, cette convention constitue un levier important pour le développement de la profession. « Cette convention va permettre à l'avocat de se réaliser, d'acquérir, de s'installer, sans devoir engloutir la totalité de ses honoraires dans un projet immobilier ou l'achat d'un véhicule », a-t-elle déclaré.

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Elle a souligné que les taux habituellement pratiqués sur le marché du crédit aux professionnels et aux petites entreprises oscillent entre 10 et 11 % hors taxes. « La convention que nous signons aujourd'hui fixe des taux sensiblement inférieurs à cette fourchette. Ce n'est pas un détail : sur un crédit d'installation ou un crédit immobilier étalé sur plusieurs années, l'écart se chiffre en millions de Fcfa », a expliqué le bâtonnier.

S'adressant à ses confrères, Me Florence Loan-Messan les a toutefois appelés à faire preuve de discipline dans le remboursement de leurs emprunts. « Remboursez vos échéances. Faites-le avec la même rigueur que celle que vous exigez d'un adversaire devant le juge », a-t-elle exhorté.

Le bâtonnier a également rappelé que le crédit d'installation destiné au jeune barreau est plafonné à 5 millions de Fcfa, remboursables sur une durée maximale de 36 mois. « C'est la concrétisation d'une promesse que j'ai faite au jeune barreau l'année dernière que l'Ordre ne se contenterait pas de les accueillir au barreau, mais qu'il leur donnerait les moyens de s'installer. Cette promesse, nous la tenons aujourd'hui », s'est-elle félicitée. Avant de conclure : « Mes chers confrères, cette convention est une clé. À vous de vous en saisir et de la faire vivre avec l'exigence qu'elle mérite ».

Le directeur général adjoint de la Banque Atlantique Côte d'Ivoire en charge du Retail, Hocine Benkhaled, s'est également réjoui de la signature de ce partenariat. Il a réaffirmé l'engagement de la banque à accompagner les professionnels du droit à travers des solutions de financement adaptées à leurs besoins.

À travers cette convention, l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire et la Baci entendent favoriser l'autonomisation des avocats, renforcer leurs capacités d'investissement et soutenir durablement le développement de la profession.