Cote d'Ivoire: Protection de l'environnement/Semaine HSE 2026 - Le ministre Abou Bamba salue l'engagement d'Eni Côte d'Ivoire

Dans le cadre de la promotion de la culture Hygiène, sécurité et environnement (Hse), le groupe pétrolier Eni organise la Semaine Hse 2026, du 30 juin au 3 juillet, au Radisson Blu de Port-Bouët, autour du thème : « Une seule terre, une seule vie ».

À l'ouverture de cette Semaine Hse, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, a insisté sur le rôle essentiel de la santé, de la sécurité et de la protection de l'environnement dans le développement durable.

Face aux défis liés au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes, il a appelé à une mobilisation collective. La cérémonie s'est tenue en présence du directeur général d'Eni Côte d'Ivoire, Luca Faccenda, ainsi que du directeur général des hydrocarbures.

Plus de 460 000 tonnes de déchets plastiques produites chaque année en Côte d'Ivoire

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Le ministre a illustré les enjeux environnementaux à travers des chiffres préoccupants : 11 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans les océans et plus de 460 000 tonnes sont produites en Côte d'Ivoire, avec un faible taux de recyclage compris entre 3 % et 20 %.

À Abidjan, environ 280 tonnes de déchets plastiques sont générées quotidiennement, tandis que les capacités de collecte et de recyclage restent limitées. Cette situation menace les écosystèmes, la biodiversité, ainsi que des secteurs tels que la pêche et le tourisme.

La protection de l'environnement, une priorité nationale

Abou Bamba a également évoqué les risques liés au travail, rappelant que près de 3 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à la suite d'accidents ou de maladies professionnelles. Il a averti que, sans action concrète, le Pib ivoirien pourrait chuter jusqu'à 13 % d'ici à 2050 sous l'effet des changements climatiques, entraînant notamment une baisse de la productivité et une aggravation de la pauvreté.

Face à ces défis, le ministre a rappelé que la protection de l'environnement constitue une priorité nationale sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara. Des réformes sont engagées afin de renforcer la résilience climatique, d'améliorer la gestion des déchets et de promouvoir l'économie circulaire, notamment à travers l'interdiction des sachets plastiques. Il a toutefois insisté sur le rôle clé du secteur privé.

Saluant l'initiative d'Eni Côte d'Ivoire, il a félicité l'entreprise pour l'organisation de cette semaine ainsi que pour ses actions concrètes, notamment une opération de nettoyage ayant permis de collecter plus de sept tonnes de déchets.

Il a souligné que la culture Hse représente un investissement stratégique bénéfique à la sécurité, à la performance et à la compétitivité des entreprises.

Le ministre a appelé les acteurs économiques à réduire leurs émissions, à moderniser leurs installations et à contribuer aux objectifs climatiques du pays. Il a souhaité que la Semaine Hse débouche sur des engagements durables avant de réaffirmer le soutien du gouvernement et de déclarer officiellement l'événement ouvert.

La Semaine Hse favorise le partage d'expériences

De son côté, Luca Faccenda a rappelé que la Hse constitue une valeur fondamentale chez Eni, guidant les actions du groupe en matière de sécurité, de protection de l'environnement et de développement territorial. Il a souligné l'importance des actions collectives face aux défis du climat, de la transition énergétique et de la sécurité industrielle, exprimant son souhait de faire de cette semaine un moment d'échanges et de mobilisation en faveur d'une industrie plus durable.

« La Semaine Hse s'inscrit dans cette dynamique en favorisant le partage d'expériences, le renforcement des partenariats et l'émergence de solutions innovantes pour une amélioration continue », a-t-il indiqué.

Face aux défis majeurs que constituent le changement climatique, la transition énergétique et la sécurité industrielle, Luca Faccenda a affirmé que seule une action collective permettra d'apporter des réponses durables.

« Eni Côte d'Ivoire poursuivra son engagement aux côtés de toutes les parties prenantes pour concilier performance énergétique, responsabilité environnementale et progrès social », a promis le directeur général. « Je forme le voeu que cette semaine soit un moment riche d'échanges et de mobilisation en faveur d'une industrie plus sûre et durable », a-t-il conclu.