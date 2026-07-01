Cote d'Ivoire: Coopération internationale - Le Chu d'Angré et l'Université Harvard explorent des pistes de partenariat

Le Centre hospitalier universitaire (Chu) d'Angré a accueilli, le lundi 29 juin 2026, une importante délégation de l'Université Harvard conduite par le Pr Stéphane Verguet, spécialiste de l'économie de la santé à la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Cette visite d'échanges s'inscrit dans une dynamique de réflexion et de coopération visant à accompagner les efforts du gouvernement ivoirien pour améliorer la gestion hospitalière, renforcer l'efficience du système de santé et développer les compétences nationales en santé publique.

La rencontre s'est tenue sous la présidence du Dr Koffi Aka, directeur de Cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, accompagné du Dr Ehui Bernard, conseiller technique.

Lors de leur immersion au Chu d'Angré, les membres de la délégation ont visité plusieurs services stratégiques, notamment la biologie médicale, l'imagerie médicale, ainsi que la médecine interne et la gériatrie. Ces visites guidées ont permis de mettre en lumière les capacités techniques de l'établissement, son organisation hospitalière et l'expertise de ses équipes médicales, paramédicales et techniques.

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Les échanges se sont ensuite poursuivis lors d'une séance de travail organisée dans la salle de conférence de la Direction générale, en présence de l'ensemble du comité de direction du Chu. Les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration entre le Chu d'Angré et l'Université Harvard, notamment dans les domaines de la recherche clinique, de la formation des professionnels de santé, du renforcement des capacités, de l'économie de la santé et de l'amélioration continue de la qualité des soins.

« Le Chu d'Angré accueille en moyenne 50 000 patients chaque année. Notre ambition est d'offrir à chaque patient des soins de qualité conformes aux meilleurs standards internationaux. Grâce au soutien du ministre en charge de la Santé, nous disposons aujourd'hui d'un plateau technique performant qui renforce l'expertise et le savoir-faire de nos équipes médicales et soignantes », a déclaré le directeur général du Chu, Dr Diabaté Moussa.

Le directeur général a également présenté le fonctionnement de la Couverture maladie universelle (Cmu) au sein de l'établissement, en soulignant son impact sur l'accès aux soins pour les populations. « Pour un examen de scanner dont le coût est fixé à 100 000 Fcfa, un patient bénéficiaire de la Cmu ne paie que 30 % du montant, soit 30 000 Fcfa. Cette prise en charge réduit considérablement le reste à charge pour le patient et facilite son accès aux soins », a-t-il expliqué.

Le Pr Stéphane Verguet a salué ce dispositif qu'il considère comme un mécanisme favorisant la transparence et l'accessibilité financière des soins. Selon lui, la réduction effective des dépenses de santé permet aux patients de percevoir concrètement les bénéfices de leur adhésion à la Cmu.

La délégation de l'Université Harvard a par ailleurs exprimé sa volonté de rencontrer les autorités sanitaires nationales afin de mieux comprendre les priorités du gouvernement ivoirien en matière de couverture maladie universelle, de gestion hospitalière et de formation des ressources humaines en santé.

Cette visite marque une étape importante dans le renforcement de la coopération internationale en matière de santé et ouvre la voie à d'éventuels partenariats stratégiques entre le Chu d'Angré, l'Université Harvard et les institutions sanitaires ivoiriennes.