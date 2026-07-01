Cote d'Ivoire: Mankono - Des élèves plantent 200 arbres pour un avenir durable

Le collège moderne d'Oussougoula, dans la Drena de Mankono, a servi de cadre, le samedi 27 juin 2026, à une importante opération de reboisement initiée par la Direction régionale de la Culture et de la Francophonie de Mankono. Organisée en partenariat avec la Direction départementale des Eaux et Forêts ainsi que l'Ong Béré Secours, cette activité s'est déroulée autour du thème : « Un arbre pour chaque génération, c'est une culture pour l'avenir ».

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont Mme Adzeu Amenan Roseline, représentant le préfet de la région du Béré, préfet du département de Mankono ; Dosso Siriki, premier adjoint au maire, ainsi que des autorités coutumières et religieuses. Les enfants du Centre aéré vacances artistiques 2026 ont également marqué cette activité par leur forte participation.

Dans son intervention, le premier adjoint au maire, Dosso Siriki, a salué cette initiative, tout en appelant à sa pérennisation pour le bien des générations futures.

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Prenant la parole, la directrice régionale de la Culture et de la Francophonie de Mankono, Mme Fandanhan Ouattara, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit des partenaires avant de rappeler que cette opération s'inscrit dans le cadre des activités du Centre aéré vacances artistiques 2026.

Destiné aux enfants âgés de 5 à 16 ans, ce programme vise à leur offrir, pendant les vacances, des activités éducatives, culturelles et récréatives, notamment à travers des séances de plantation d'arbres.

Selon elle, cette initiative permet non seulement d'occuper sainement les enfants, mais surtout de les sensibiliser très tôt aux enjeux environnementaux. « Il faut les sensibiliser dès leur plus jeune âge. Chaque enfant plantera un arbre qui symbolise son engagement pour l'avenir », a-t-elle insisté.

De son côté, le colonel M'Bla Koua, directeur départemental des Eaux et Forêts de Mankono, s'est réjoui de cette mobilisation des élèves en faveur de la reconstitution du couvert végétal. Il a émis le souhait de voir cette dynamique s'étendre à l'ensemble des établissements scolaires de la région. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude à l'Ong Béré Secours pour son engagement constant aux côtés des autorités locales.

Même son de cloche du côté de l'Ong Béré Secours. À travers son responsable du pôle Écologie, Dosso Fakoma, l'organisation a salué cette initiative et partagé son expérience en matière de sensibilisation et de reboisement dans les écoles de la région. Il a souligné les impacts positifs de ces actions sur l'environnement et a réaffirmé la volonté de son Ong de poursuivre ses efforts dans le Béré.

Après les allocutions, place à l'action. Sous la supervision de vingt agents des Eaux et Forêts, les participants, parmi lesquels figuraient 124 enfants du Centre aéré, ont procédé à la mise en terre de 200 plants.