Cote d'Ivoire: Bienfaisance/Abobo - L'Ong « Espoir Pour Tous-Plus » redonne le sourire à une centaine de veuves

La solidarité a une nouvelle fois parlé à Abobo. À l'occasion de la troisième édition de la Journée internationale des veuves, célébrée le samedi 27 juin 2026 au groupe scolaire Aké Loba d'Abobo Belleville, l'ONG « Espoir Pour Tous-Plus » a offert assistance et réconfort à plus de cent veuves, dans une ambiance empreinte d'émotion, de partage et de convivialité.

Placée sous le parrainage de l'honorable Soumaro Lanciné, député suppléant d'Abobo, cette cérémonie a permis de mettre à l'honneur ces femmes qui, malgré les épreuves liées à la disparition de leurs conjoints, continuent de faire preuve d'un courage et d'une résilience exemplaires.

À travers cette initiative, la présidente de l'ONG, Mme Georgette Kouamé, a rappelé la nécessité pour la société de porter une attention particulière aux veuves, souvent confrontées à la solitude, à la précarité et aux injustices sociales.

« Derrière chaque veuve se cache une histoire de courage, de résilience et de dignité. Trop souvent, elles affrontent l'isolement, la précarité et l'injustice sociale. Notre devoir est de leur tendre la main et de leur redonner l'espoir », a-t-elle déclaré.

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Des kits alimentaires pour soulager le quotidien

Au-delà des hommages, l'ONG Espoir Pour Tous-Plus et ses partenaires ont traduit leur engagement par des actions concrètes. Les bénéficiaires ont reçu des kits composés de sacs de riz, de bidons d'huile, de pâtes alimentaires, de savons, de conserves de tomate et de lait. Une aide précieuse destinée à alléger, ne serait-ce que temporairement, les difficultés auxquelles ces mères de famille sont confrontées.

La remise des dons s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, marquée par des sourires et des témoignages de reconnaissance de la part des bénéficiaires, heureuses de voir leurs souffrances prises en compte.

Sensibilisation, partage et moments de joie

Fidèle à sa devise, « Amour - Partage - Joie », l'ONG n'a pas limité son action à l'assistance matérielle. La journée a également été rythmée par plusieurs activités de sensibilisation portant sur les droits des veuves, les bonnes pratiques en matière d'autonomisation économique et les règles d'hygiène corporelle.

Comme lors des précédentes éditions, une place importante a été accordée à la détente. Certaines participantes ont pris part à un match de football amical, tandis que d'autres ont animé la cérémonie à travers des prestations de danse, renouant le temps d'une journée avec les souvenirs heureux d'autrefois.