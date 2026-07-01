Sénégal: Karpowership amorce la construction de quatre Powerships de classe « Sea Lion »

Karpowership a franchi une nouvelle étape dans le développement de ses capacités de production d'électricité flottante en lançant officiellement la construction de quatre Powerships de nouvelle génération de classe « Sea Lion ». La cérémonie de découpe de la première tôle d'acier, organisée au chantier naval HSG Sungdong en Corée du Sud, marque le début de ce programme dont les premières livraisons sont attendues au premier semestre 2028.

L'événement s'est déroulé en présence des associés fondateurs de Karpowership, Osman Murat Karadeniz, membre du Conseil d'administration exécutif, et Orhan Remzi Karadeniz, directeur général (CEO), ainsi que de plusieurs hauts responsables de l'entreprise.

Selon Karpowership, la nouvelle classe Sea Lion est conçue pour répondre aux besoins croissants en énergie grâce à une technologie offrant davantage d'efficacité et de flexibilité. Chacun des quatre Powerships disposera d'une capacité installée de 300 mégawatts (MW) et sera équipé de trois turbines à gaz à haute efficacité fonctionnant en cycle combiné, une configuration permettant d'améliorer les performances énergétiques tout en réduisant les émissions par rapport aux technologies conventionnelles.

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Long de 136 mètres avec un tirant d'eau de 4,5 mètres, chaque navire pourra être rapidement déployé dans un large éventail de zones côtières. Les quatre unités seront livrées de manière échelonnée entre janvier et mai 2028, précise l'entreprise.

Karpowership rappelle que ses Powerships sont des centrales électriques flottantes multi-combustibles capables d'être raccordées directement aux réseaux nationaux grâce à des sous-stations embarquées. Leur conception « plug-and-play » permet de démarrer la production d'électricité en moins de 30 jours, une fois les infrastructures nécessaires installées.

L'arrivée de la classe Sea Lion vient renforcer une flotte déjà composée des séries Khan, Orca, Shark, Mermaid, Seal et Whale, dont les capacités varient de 30 MW à 600 MW. Cette nouvelle génération illustre la stratégie de croissance de Karpowership visant à répondre rapidement aux besoins des pays confrontés à des déficits de production électrique ou à des situations d'urgence énergétique.

Présente depuis plus de 25 ans dans le secteur de l'énergie, Karpowership exploite aujourd'hui la seule flotte mondiale de Powerships. L'entreprise revendique une capacité totale de plus de 8 000 MW, répartie sur 45 centrales électriques flottantes, complétée par des actifs terrestres et des projets dans les énergies renouvelables.