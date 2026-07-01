Sénégal: Le déficit budgétaire du pays ramené à 3 % du PIB d'ici à 2029

30 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O. Fédior

Le gouvernement sénégalais entend poursuivre l'assainissement des finances publiques en ramenant progressivement le déficit budgétaire à 3 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici à 2029, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA.

Cette annonce a été faite mardi par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, lors de la présentation du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029 devant l'Assemblée nationale.

Le ministre a souligné que le déficit budgétaire de 2025 a été limité à 6,4 % du PIB, contre un objectif de 7,8 % fixé dans la loi de finances rectificative. Selon Cheikh Diba, cette performance confirme l'efficacité des mesures de redressement engagées par les autorités.

La trajectoire retenue prévoit un déficit de 4,9 % du PIB en 2027, de 3,8 % en 2028, avant d'atteindre le seuil de 3 % en 2029.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.