Sénégal: Le déficit budgétaire du pays ramené à 3 % du PIB d'ici à 2029

Le gouvernement sénégalais entend poursuivre l'assainissement des finances publiques en ramenant progressivement le déficit budgétaire à 3 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici à 2029, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA.

Cette annonce a été faite mardi par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, lors de la présentation du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029 devant l'Assemblée nationale.

Le ministre a souligné que le déficit budgétaire de 2025 a été limité à 6,4 % du PIB, contre un objectif de 7,8 % fixé dans la loi de finances rectificative. Selon Cheikh Diba, cette performance confirme l'efficacité des mesures de redressement engagées par les autorités.

La trajectoire retenue prévoit un déficit de 4,9 % du PIB en 2027, de 3,8 % en 2028, avant d'atteindre le seuil de 3 % en 2029.