Sénégal: Le pays attend 703,2 milliards de FCFA des hydrocarbures entre 2027 et 2029

Les recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures devraient contribuer de manière significative au financement des politiques publiques au Sénégal au cours des prochaines années. C'est ce qu'a annoncé, mardi à Dakar, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, lors de la présentation du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029 à l'Assemblée nationale, dans le cadre du Débat d'orientation budgétaire (DOB).

Selon le ministre, les prévisions ont été révisées pour tenir compte des récentes perturbations du marché pétrolier international. Au total, 703,2 milliards de francs CFA de recettes sont attendus sur la période 2027-2029, dont 397,8 milliards en 2027, 168 milliards en 2028 et 137,4 milliards en 2029.

Le ministre a indiqué que ces ressources seront prioritairement affectées au financement des secteurs sociaux afin de soutenir les politiques de réduction de la pauvreté. Elles serviront également à appuyer les petites et moyennes entreprises (PME), à financer la campagne agricole ainsi que les différents programmes sociaux mis en oeuvre par l'État.