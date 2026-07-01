Sénégal: Sabodola Gold Operations - Plus de 1 500 milliards de FCfa injectés dans l'économie nationale en 5 ans

Sabadola gold operations (Sgo) a dévoilé, ce lundi 29 juin, à Dakar, son rapport quinquennal d'impact couvrant la période 2021-2025. Ce document met en lumière le rôle majeur de la mine dans l'économie nationale, le développement des communautés locales et la préservation de l'environnement. En 5 ans, la société minière a contribué à hauteur de plus de 1.500 milliards de FCfa.

L'extraction aurifère continue de renforcer son poids dans l'économie nationale. Hier, lundi 29 juin, lors de la présentation du rapport quinquennal de Sabadola gold operations (Sgo), à Dakar, les chiffres dévoilés ont été éloquents, illustrant la contribution significative du secteur aurifère au Produit intérieur brut (Pib) du Sénégal. À cette occasion, Abdoul Aziz Sy, directeur général de Sgo, a dressé un bilan chiffré impressionnant. Selon lui, la mine a injecté plus de 1.500 milliards de FCfa dans l'économie sur 5 ans, soit l'équivalent de 1,7 % du Pib du pays.

« Ce chiffre regroupe les paiements aux fournisseurs et prestataires de services, les contributions au Trésor public ainsi que les salaires versés localement », a-t-il expliqué. Sur cette période, 81 % des achats, soit 950 milliards de FCfa, ont été réalisés auprès d'entreprises sénégalaises. Par ailleurs, 450 milliards de FCfa ont été directement versés à l'État sous forme d'impôts, de redevances minières et de dividendes.

M. Sy a rappelé que la mine emploie 95 % de Sénégalais, dont près de la moitié est issue des communautés riveraines. Cette politique constitue une contribution importante à la création d'emplois tout en valorisant la main-d'oeuvre locale, en parfaite adéquation avec la philosophie de l'entreprise. En outre, Sgo a consacré une part importante de ses revenus à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Selon son directeur général, 18 milliards de FCfa ont été investis au cours des 5 dernières années dans des projets communautaires touchant l'éducation, la santé et les infrastructures, notamment les routes et les voies d'accès.

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L'entreprise a également accordé une attention particulière au développement de l'entrepreneuriat local en accompagnant des prestataires issus des communautés, notamment des agriculteurs et des transporteurs devenus fournisseurs de la mine. Abdoul Aziz Sy a insisté sur la dimension responsable de l'exploitation minière. « Nous ne sommes pas intéressés par un produit qui dégrade l'environnement de manière irréversible », a-t-il affirmé. Parmi les principales initiatives environnementales figurent la protection d'une zone sensible abritant des chimpanzés (espèce protégée), où Sgo a volontairement renoncé à exploiter certaines ressources, ainsi que la construction d'une centrale solaire permettant de réduire à la fois les coûts énergétiques et l'empreinte carbone de la mine.

Satisfait des résultats enregistrés par Sgo, Ngagne Demba Touré, directeur général de la Société des mines du Sénégal (Somisen S.A), a salué les efforts du Conseil d'administration, de l'ensemble des collaborateurs ainsi que la qualité du dialogue entretenu avec les communautés et les autorités locales. Il a notamment félicité la distribution de dividendes approuvée lors de l'Assemblée générale. « Quand c'est bon, il faut le dire », a-t-il déclaré, marquant ainsi son adhésion à la politique socioéconomique menée par Sgo.

Par ailleurs, il a encouragé les acteurs des industries extractives à poursuivre leurs efforts en matière de transparence, de bonne gouvernance, de protection de l'environnement, de sécurité au travail et de développement du contenu local. « C'est à cette condition, et seulement à cette condition que nous contribuerons ensemble à bâtir une industrie minière performante, responsable et pleinement au service du développement du pays », a souligné M. Touré.