Sénégal: Bac général à Tambacounda - Plus de 70 absents dès le premier jour

Les épreuves du baccalauréat général ont officiellement démarré ce mardi 30 juin dans la région de Tambacounda. À cette occasion, les autorités académiques et administratives ont effectué leur traditionnelle tournée de supervision dans quatre centres d'examen afin de s'assurer du bon déroulement des opérations.

Si le lancement des épreuves s'est déroulé dans le calme et dans le respect des horaires, les autorités ont toutefois exprimé leur inquiétude face au nombre élevé de candidats absents. « Dans les centres que nous avons visités, nous avons constaté plus de 70 élèves absents. C'est une situation que nous déplorons », a déclaré l'adjointe au gouverneur chargée du Développement, Diarryatou Ndiaye.

Même constat du côté de l'Inspecteur d'académie de Tambacounda, Assane Mbengue, qui estime que ce taux d'absentéisme est particulièrement préoccupant dès la première journée. Il a toutefois précisé qu'un bilan complet sera établi à l'issue des épreuves afin d'identifier les raisons de ces absences. Les candidats concernés pourront participer à la session de remplacement prévue en octobre, à condition de fournir un justificatif conforme à la réglementation en vigueur.

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Les autorités appellent à renforcer les filières scientifiques

Pour cette session 2026, l'académie de Tambacounda enregistre 4 247 candidats au baccalauréat général. Les séries littéraires demeurent largement majoritaires avec 3 851 inscrits, soit près de 91 % de l'effectif total. À l'inverse, les séries scientifiques ne comptent que 396 candidats, représentant 9,32 % des inscrits.

Une situation qui interpelle particulièrement les responsables de l'éducation. L'Inspecteur d'académie a notamment relevé que seulement dix candidats sont inscrits en série S1 dans l'ensemble de la région. Tout en réaffirmant l'importance des filières littéraires, il a plaidé pour un meilleur équilibre entre les différentes séries.

Malgré ces préoccupations, les autorités se sont félicitées du bon déroulement de cette première journée. Elles ont salué le respect des mesures arrêtées lors du Comité régional de développement préparatoire.