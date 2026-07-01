Sénégal: Campagne agricole 2026 - L'État mobilise 130 milliards de FCfa

Le gouvernement sénégalais a décidé d'injecter 130 milliards de FCFA dans la campagne agricole 2026 afin de stimuler la production et d'accélérer la marche vers la souveraineté alimentaire. Cette enveloppe servira principalement à l'acquisition d'engrais, de semences et à la modernisation des équipements agricoles.

Présidant, mardi à Dakar, un conseil interministériel consacré à la campagne agricole, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a réaffirmé la volonté de l'État de faire de l'agriculture un levier majeur de développement économique.

À cette occasion, le directeur de l'Agriculture, Makhtar Ndiaye, a précisé que les crédits mobilisés se répartissent entre 69 milliards de FCFA pour les engrais, 39 milliards de FCFA pour les semences et 10 milliards de FCFA destinés à la mécanisation. Une partie de ces ressources bénéficiera également à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) afin d'accompagner les efforts de modernisation du secteur.