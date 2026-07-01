Sénégal: Baccalauréat 2026 - Un démarrage sans incident dans l'académie de Saint-Louis

Les épreuves du baccalauréat ont démarré ce mardi 30 juin dans de bonnes conditions dans l'académie de Saint-Louis. Après une tournée dans plusieurs centres d'examen, les autorités ont salué une organisation satisfaisante tout en appelant à renforcer l'orientation des élèves vers les filières scientifiques.

Les premières épreuves du baccalauréat 2026 se déroulent dans le calme à Saint-Louis. L'adjointe au gouverneur chargée du développement, Khoudia Leye Diouf, a effectué une visite de plusieurs centres d'examen en compagnie de l'Inspecteur d'académie, de la représentante régionale de la SCOFI et du président de l'Association des parents d'élèves.

« Les examens se déroulent globalement bien, sans incidents majeurs », s'est félicitée Khoudia Leye Diouf à l'issue de cette tournée. L'académie de Saint-Louis compte cette année 12 991 candidats, répartis dans 35 centres principaux et 41 jurys, avec une forte représentation des filles qui constituent 62 % des effectifs. Au-delà du bon déroulement des épreuves, l'autorité administrative a attiré l'attention sur la faible proportion de candidats dans les séries scientifiques. « Il faut trouver les moyens d'intéresser davantage les élèves aux filières scientifiques, qui sont des filières d'avenir », a-t-elle plaidé. Elle a enfin adressé un message de confiance aux candidats, les invitant à ne pas céder au stress. « Considérez ces épreuves comme celles que vous faisiez en classe. Si le travail a été fait durant l'année, les résultats suivront », a-t-elle conclu.