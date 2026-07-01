Sénégal: Baccalauréat 2026 - Un démarrage sans incident dans l'académie de Saint-Louis

30 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

Les épreuves du baccalauréat ont démarré ce mardi 30 juin dans de bonnes conditions dans l'académie de Saint-Louis. Après une tournée dans plusieurs centres d'examen, les autorités ont salué une organisation satisfaisante tout en appelant à renforcer l'orientation des élèves vers les filières scientifiques.

Les premières épreuves du baccalauréat 2026 se déroulent dans le calme à Saint-Louis. L'adjointe au gouverneur chargée du développement, Khoudia Leye Diouf, a effectué une visite de plusieurs centres d'examen en compagnie de l'Inspecteur d'académie, de la représentante régionale de la SCOFI et du président de l'Association des parents d'élèves.

« Les examens se déroulent globalement bien, sans incidents majeurs », s'est félicitée Khoudia Leye Diouf à l'issue de cette tournée. L'académie de Saint-Louis compte cette année 12 991 candidats, répartis dans 35 centres principaux et 41 jurys, avec une forte représentation des filles qui constituent 62 % des effectifs. Au-delà du bon déroulement des épreuves, l'autorité administrative a attiré l'attention sur la faible proportion de candidats dans les séries scientifiques. « Il faut trouver les moyens d'intéresser davantage les élèves aux filières scientifiques, qui sont des filières d'avenir », a-t-elle plaidé. Elle a enfin adressé un message de confiance aux candidats, les invitant à ne pas céder au stress. « Considérez ces épreuves comme celles que vous faisiez en classe. Si le travail a été fait durant l'année, les résultats suivront », a-t-elle conclu.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.