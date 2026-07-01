Sénégal: Mbacké - Les absences de candidats interpellent dès le premier jour du baccalauréat

Les épreuves du baccalauréat 2026 ont démarré ce mardi 30 dans le département de Mbacké, comme sur l'ensemble du territoire national. Mais le lancement a été marqué par un nombre élevé d'absences dès la première journée, dont les causes ne sont pas encore élucidées.

L'adjoint au préfet de Mbacké, accompagné d'une délégation, a effectué une visite dans quatre centres : le lycée de Mbacké, le collège Gaïndé Fatma, et les écoles privées Fallou Gallas et Les Pédagogues. Au total, 56 candidats étaient absents lors de cette première journée. Un constat partagé par l'autorité administrative et les chefs de centres visités. Selon Ciré Bâ, les raisons exactes des absences ne sont pas connues pour le moment. Il évoque toutefois l'hypothèse des candidats libres.

Le phénomène a aussi surpris Dr Abdou Mbaye, président du jury 1527 basé à l'école privée Fallou Gallas. Sur 344 inscrits dans son jury, 26 n'ont pas répondu présents. L'enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor rappelle qu'un candidat inscrit est censé avoir la volonté de composer.

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Interrogé sur les recours, Dr Mbaye a indiqué que les absents peuvent demander à participer à la session de remplacement d'octobre. Ils doivent pour cela déposer un dossier auprès de leur président de jury. Toutefois, l'admission n'est pas automatique. Selon lui, une commission de l'Office du baccalauréat statuera sur la liste finale.

Hors ces absences, aucun incident n'a été relevé dans les centres visités. L'adjoint au préfet a salué la mobilisation des acteurs pour le bon déroulement des épreuves. Le département de Mbacké enregistre 4 389 candidats au total, dont 2 806 filles et 1 583 garçons, répartis dans 9 centres d'examen.