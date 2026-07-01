Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - « L'indépendance de la justice est un pilier intangible de la République »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé mardi son engagement en faveur d'une justice indépendante, à l'occasion de la cérémonie de remise de diplômes aux magistrats sortants de la promotion 2024-2026 du Centre de Formation judiciaire (Cfj), placée sous le thème « L'indépendance de la justice, fondement de l'État de droit ».

Face aux nouveaux magistrats, le Chef de l'État a rappelé que « l'indépendance de la justice n'est pas un privilège octroyé aux magistrats. Elle est, avant tout, une garantie fondamentale accordée aux citoyens ». Selon lui, elle constitue « le bouclier du faible face au fort, du citoyen ordinaire face à la puissance publique » et garantit que « nul, si haut placé soit-il, n'est au-dessus de la Loi ».

Réaffirmant la vision portée par les autorités, le Président Bassirou Diomaye Faye a déclaré : « Je réaffirme, avec la plus haute solennité, que l'indépendance de la magistrature constitue un pilier intangible de la République que nous bâtissons ensemble. »

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Le Chef de l'État a rappelé que le renforcement de l'État de droit et de l'indépendance de la justice figure parmi les priorités de son mandat. Il a cité les conclusions du Dialogue national sur la Justice, qui ont conduit à l'élaboration d'une nouvelle Lettre de politique sectorielle orientée vers l'amélioration de l'accès à la justice, la modernisation des juridictions et le renforcement des garanties d'indépendance de la magistrature.

Insistant sur la modernisation du système judiciaire, il a souligné que « le numérique n'est pas une fin en soi. Il est l'instrument d'une justice qui se met enfin à la portée de ceux qu'elle sert », évoquant notamment les plateformes e-Justice et e-Service, le Guichet unique de l'État ainsi que la digitalisation du casier judiciaire et de plusieurs services judiciaires.

Le Président de la République a, par ailleurs, instruit le ministre de la Justice de poursuivre les réformes engagées. « J'engage Monsieur le Ministre de la Justice à continuer les chantiers de la modernisation de notre système judiciaire et les réformes pour rapprocher la justice de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

S'adressant directement aux nouveaux magistrats, Bassirou Diomaye Faye leur a rappelé l'ampleur de leur responsabilité. « Désormais, vous êtes les garants d'une justice indépendante, socle fondamental de l'État de droit. En conséquence, vous ne devez obéissance qu'à deux maîtres : la Loi et votre conscience », a-t-il insisté.

Il les a également exhortés à préserver leur indépendance face à toutes les formes de pression. « L'indépendance du juge est un droit pour le justiciable, mais elle est, plus encore, un devoir pour le magistrat. Il vous faudra résister à toutes les formes de pression, et vous souvenir que la peur n'a jamais rendu un seul jugement juste », a affirmé le Chef de l'État.

Au cours de la cérémonie, le Président a rendu un hommage appuyé à la marraine de la promotion, Mme Dior Fall Sow, saluant « un brillant parcours » et « une vie entière vouée à la justice et à l'État de droit », tout en soulignant sa contribution à la promotion des droits des femmes et au rayonnement de la magistrature sénégalaise sur les scènes africaine et internationale.

Le président de la République a enfin adressé ses félicitations aux nouveaux magistrats, à leurs formateurs et à leurs familles, leur souhaitant une carrière exemplaire au service de la République. « Puissiez-vous honorer la magistrature et la Nation par une belle et longue carrière. Que la rigueur, le courage et l'équité guident chacun de vos pas », a-t-il conclu.