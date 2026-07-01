Sénégal: Contrôle de vitesse par radars sur l'autoroute - Le ministère des Transports terrestres dément

Le ministère des Transports terrestres et aériens n'a installé aucun dispositif de contrôle de vitesse par des radars sur l'autoroute contrairement à une affiche publiée sur les réseaux sociaux. La tutelle a démenti cette rumeur à travers un communiqué publié mardi.

Le ministère des Transports terrestres et aériens a constaté la diffusion, sur les réseaux sociaux et certaines plateformes de messagerie, d'une affiche faisant état de l'entrée en service de radars sur l'autoroute. Un dispositif qui serait assorti d'un barème de sanctions, à savoir le retrait de permis, une garde à vue et des amendes, en cas de dépassement d'une vitesse maximale qui serait fixée à 110 km/h.

« Le ministère informe l'opinion publique que ce document n'émane ni de ses services, ni des forces de l'ordre, et qu'aucune des informations qu'il véhicule n'a de caractère officiel. Les seuils de vitesse, les montants d'amendes et les mesures coercitives qui y figurent ne reposent sur aucun acte réglementaire en vigueur et ne sauraient être opposés aux usagers », précise la tutelle à travers un communiqué.

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Dans ce document publié mardi, le ministère appelle les citoyens à la plus grande vigilance face à la circulation d'informations non vérifiées, susceptibles d'entretenir la confusion sur un sujet aussi sensible que la sécurité routière. Seules les communications émanant des canaux officiels du ministère et de ses structures rattachées font foi.

Ainsi, le ministère saisit cette occasion pour rappeler qu'un projet de déploiement d'un système de contrôle automatisé de la circulation routière est effectivement en cours d'élaboration au sein du MITTA, dans le cadre de sa politique de renforcement de la sécurité routière.

« Ce dispositif, dont les modalités techniques, juridiques et opérationnelles sont en cours de finalisation, fera l'objet, en temps opportun et préalablement à toute mise en service, d'une communication officielle et d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route, conformément au cadre légal et réglementaire applicable », lit-on dans le texte.

Il urge de relever que le ministère réaffirme son engagement constant en faveur de la sécurité de tous les usagers et invite l'ensemble des conducteurs à observer en toutes circonstances les règles du Code de la route.