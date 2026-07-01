Sénégal: L'Olympique de Marseille se sépare d'Habib Beye

Ce mardi 30 juin 2026, l'Olympique de Marseille a fait une annonce choc : Habib Beye n'est plus l'entraineur du club. Un communiqué laconique a officialisé la nouvelle.

L'Olympique de Marseille a officialisé la fin de son aventure avec Habib Beye sur le banc. Le club phocéen a remercié son entraîneur sénégalais et lui a souhaité bonne continuation pour la suite de sa carrière, dans un communiqué diffusé ce 30 juin. « L'Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs voeux pour la suite de sa carrière », lit-on dans un communiqué expéditif.

Beye avait pris les rênes de l'équipe en février dernier, succédant à Roberto De Zerbi. Le bilan du Sénégalais à la tête de l'OM : 13 matchs, 6 victoires, 5 défaites, 1 nul, 1 élimination aux tirs au but de la Coupe de France.

Son départ n'est pas une surprise, puisqu'il était anticipé depuis plusieurs jours. Bruno Génésio est annoncé comme son successeur pressenti pour reprendre le poste.