Afrique: Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire éliminée par la Norvège

La Norvège poursuit son parcours dans cette Coupe du Monde 2026. Opposés à la Côte d'Ivoire en 16e de finale, les Scandinaves se sont imposés 2-1 ce mardi 30 juin 2026 et affronteront désormais le Brésil au tour suivant.

Le match a démarré sur un tempo soutenu, sans réelle prudence des deux côtés. Les Ivoiriens se sont montrés les plus dangereux en première période, multipliant les situations chaudes, mais c'est finalement Nusa qui a fait parler la classe norvégienne juste avant la pause : d'une frappe enroulée du gauche, l'ailier a trouvé la lucarne opposée pour ouvrir le score (40e), malgré une domination ivoirienne plutôt nette dans le jeu.

En seconde période, le scénario s'est animé. Amad Diallo sauvait d'abord son équipe sur sa ligne pour éviter le break norvégien (67e), avant qu'une action individuelle de classe ne lui permette d'égaliser à la 74e minute, après un une-deux avec Pépé. La fin de match semblait alors plus ouverte et plus prudente, jusqu'à ce qu'Erling Haaland, jusque-là discret, surgisse une nouvelle fois : bien servi par Berg sur un service d'Oscar Bobb, l'attaquant a inscrit son cinquième but du tournoi en restant à l'affût dans la surface (87e).

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Malgré un dernier coup franc dangereux de Diallo dans les arrêts de jeu, le score n'a plus évolué. La Norvège valide donc son billet pour les huitièmes de finale, où elle retrouvera le Brésil dimanche 5 juillet.