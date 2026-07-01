Tunisie: Italie - Un accord stratégique pour accélérer l'internationalisation des entreprises

La coopération économique entre la Tunisie et l'Italie franchit une nouvelle étape avec la signature d'un protocole d'accord quadripartite visant à soutenir l'internationalisation des entreprises italiennes sur le marché tunisien.

L'accord a été conclu entre Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Simest, SACE et la Chambre tuniso-italienne de commerce et d'industrie (CTCI), en marge du Forum économique et entrepreneurial Tunisie-Italie, organisé à Tunis.

Ce dispositif commun vise à structurer et renforcer l'accompagnement des entreprises italiennes souhaitant investir ou développer leurs activités en Tunisie. Il repose sur une mise en synergie des expertises et des outils des quatre institutions partenaires, afin de faciliter l'accès aux marchés et de réduire les obstacles à l'internationalisation.

Concrètement, le protocole prévoit la mise en place d'activités conjointes d'information, de formation et de mise en réseau. Celles-ci incluent notamment des ateliers spécialisés, des séminaires thématiques, des missions institutionnelles et des rencontres directes entre entreprises des deux pays. L'objectif est de favoriser les échanges et d'identifier plus efficacement les opportunités d'investissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'accord entend également simplifier l'accès des entreprises aux instruments financiers de soutien à l'internationalisation, ainsi qu'aux mécanismes de financement concessionnel. Il prévoit en outre un accompagnement structuré des projets de développement à l'étranger, depuis leur identification jusqu'à leur mise en oeuvre opérationnelle.

À travers cette initiative, les institutions italiennes entendent renforcer leur présence économique en Tunisie, considérée comme un marché stratégique au carrefour de l'Europe et de l'Afrique. Le partenariat vise également à consolider les chaînes de valeur industrielles et à encourager les investissements conjoints dans des secteurs à fort potentiel.

Le Forum économique et entrepreneurial Tunisie-Italie, qui a servi de cadre à cette signature, a été organisé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) et l'Agence ICE, en collaboration avec plusieurs institutions tunisiennes, dont la présidence du gouvernement, l'UTICA et l'APII.

L'événement a réuni plus de 160 représentants italiens issus de plus de 110 organisations, ainsi que plus de 300 opérateurs économiques tunisiens. Les discussions ont porté sur des secteurs stratégiques tels que la transition énergétique et numérique, l'industrie avancée, l'innovation, la durabilité, ainsi que les infrastructures de transport et de logistique.

Lors de la session inaugurale, plusieurs responsables de haut niveau ont pris part aux travaux, dont le vice-président du Conseil et ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, la cheffe du gouvernement tunisien Sarra Zaafrani Zenzri, ainsi que des représentants des principales institutions économiques des deux pays.

Ce nouveau protocole confirme la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat économique et d'ouvrir davantage leurs marchés respectifs aux investissements croisés, dans un contexte de transformation des échanges euro-méditerranéens.