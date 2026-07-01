Tunisie: Qui est Mourad Hammami, nouveau Directeur général de BNA Assurances ?

Réuni le 19 juin 2026, le Conseil d'Administration de BNA Assurances a confié la Direction générale de la compagnie à M. Mourad Hammami, à compter du 1er juillet 2026.

M. Mourad Hammami succède à M. Faker Rais, qui occupait ce poste depuis le 10 juin 2025.

Fort d'un parcours de plus de trente ans dans le secteur des assurances, il a notamment occupé diverses fonctions au sein du Comité général des assurances (CGA), ainsi que des responsabilités au sein de compagnies d'assurances et de réassurance de premier plan au Moyen-Orient.

Grâce à son expertise et à sa connaissance approfondie du marché, M. Hammami aura pour mission de poursuivre le développement de BNA Assurances, de consolider ses performances et d'accélérer ses ambitions stratégiques.

À travers cette nomination, BNA Assurances réaffirme sa volonté de renforcer sa dynamique de développement, d'innovation et de création de valeur au service de ses clients, de ses partenaires et de son environnement.