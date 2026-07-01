Tunisie: Qui est Mourad Hammami, nouveau Directeur général de BNA Assurances ?

30 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Réuni le 19 juin 2026, le Conseil d'Administration de BNA Assurances a confié la Direction générale de la compagnie à M. Mourad Hammami, à compter du 1er juillet 2026.

M. Mourad Hammami succède à M. Faker Rais, qui occupait ce poste depuis le 10 juin 2025.

Fort d'un parcours de plus de trente ans dans le secteur des assurances, il a notamment occupé diverses fonctions au sein du Comité général des assurances (CGA), ainsi que des responsabilités au sein de compagnies d'assurances et de réassurance de premier plan au Moyen-Orient.

Grâce à son expertise et à sa connaissance approfondie du marché, M. Hammami aura pour mission de poursuivre le développement de BNA Assurances, de consolider ses performances et d'accélérer ses ambitions stratégiques.

À travers cette nomination, BNA Assurances réaffirme sa volonté de renforcer sa dynamique de développement, d'innovation et de création de valeur au service de ses clients, de ses partenaires et de son environnement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.