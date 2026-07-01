Tunisie: La CDC confirme son engagement en faveur des plus hauts standards de gouvernance

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l'excellence institutionnelle en obtenant la certification MSI 20000, norme internationale dédiée à l'évaluation de la solidité financière et de la performance des entreprises.

Cette distinction lui a été remise lors de la cérémonie internationale de certification des entreprises, organisée conjointement par COFICERT et l'International Group for Sustainable Finance (IGSF), en collaboration avec Euronext.

L'événement a réuni près de 40 institutions et organisations issues d'une vingtaine de pays d'Afrique et du Moyen-Orient, illustrant son rayonnement international et son importance pour la promotion des meilleures pratiques de gouvernance.

L'obtention de cette certification constitue une reconnaissance internationale de la solidité financière et de la performance globale de la CDC, ainsi que de la qualité de son dispositif de gouvernance et de gestion des risques.

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Elle témoigne également de la volonté de l'institution d'aligner ses pratiques sur les standards internationaux les plus exigeants en matière de performance financière, de transparence et de renforcement de la confiance des partenaires et investisseurs.

La CDC était représentée à cette cérémonie par sa Directrice Générale, Mme Nejia Gharbi, qui a souligné que cette distinction est avant tout le fruit de l'engagement quotidien des collaboratrices et collaborateurs de l'institution. Elle a salué leur professionnalisme, leur mobilisation et leur sens des responsabilités, qui constituent des facteurs essentiels de la performance, de la résilience et de la crédibilité de la Caisse.

À travers cette reconnaissance, la CDC consolide son positionnement parmi les institutions financières publiques de référence et réaffirme sa volonté de promouvoir une gouvernance moderne, conforme aux meilleures pratiques internationales.

L'obtention de la certification MSI 20000, norme internationale dédiée à l'évaluation de la solidité financière et de la performance des entreprises, vient renforcer la crédibilité de la Caisse auprès de ses partenaires nationaux et internationaux et confirme son rôle d'acteur engagé au service du financement du développement durable et de la transformation économique de la Tunisie.