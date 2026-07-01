Tunisie: Enseignement supérieur - L'IPEST s'ouvre à l'élite scientifique mauritanienne

L'Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques (IPEST), relevant de l'Université de Carthage, vient de sceller un partenariat académique stratégique avec l'École Normale Supérieure (ENS) de Nouakchott. L'annonce a été officialisée ce mardi par l'Université de Carthage dans un communiqué de presse.

Ce partenariat vise à offrir aux étudiants mauritaniens l'opportunité de suivre leur cursus en cycle préparatoire afin de se présenter aux concours de l'agrégation en mathématiques et en sciences physiques au sein de l'IPEST. Cette initiative entend jouer un rôle clé dans l'émergence de compétences scientifiques de haut niveau dans ces disciplines de pointe.

L'Université de Carthage a souligné que cet accord s'inscrit pleinement dans sa volonté de dynamiser la coopération académique et d'élargir son rayonnement aux échelles régionale et internationale, tout en consolidant l'excellence dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La cérémonie de signature s'est déroulée sous la supervision du ministre mauritanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie à Nouakchott, précise la même source.

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Pour rappel, l'Université de Carthage figure parmi les institutions universitaires phares en Tunisie. Regroupant plusieurs facultés, instituts supérieurs et centres de recherche, elle se distingue par son ouverture internationale et son engagement constant en faveur du développement de la formation et de la recherche scientifique pluridisciplinaire.