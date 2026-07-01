Tunisie: L'Équipe nationale a raté son mondial - Un flou total !

Revirement clair avec la tendance vers un staff tunisien pour reconstruire l'équipe. La piste Hervé Renard s'éloigne, mais tout est encore mystérieux et incohérent autour de l'équipe nationale.

Les effets désastreux de la mésaventure tunisienne au Mondial se ressentent encore. Il faudra beaucoup de temps pour fermer cette parenthèse malheureuse. Des mois pour oublier si l'on peut. Et, à l'heure actuelle, rien n'est clair autour de l'avenir de notre équipe nationale : Qui l'entraînera ? Quels seront les futurs joueurs cadres ? Et aussi qui dirigera la FTF si l'on croit à une future démission de l'actuel bureau fédéral ? Toutes des questions sans réponses claires depuis des jours avec des suppositions, des scénarios écrits et des rumeurs qui circulent.

Un staff tunisien

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Houcine Jenayeh a joué la carte d'Hervé Renard pendant le Mondial pour essayer de détourner l'attention sur le mauvais choix de Lamouchi et sur l'ambiance invivable qui a précédé la compétition. Mais la pilule n'a pas marché, Renard lui-même n'a trouvé aucune solution, ses recettes étaient complètement vaines. Un grand nom oui, mais le fait d'insister sur les choix de Lamouchi et de rien faire pour éviter les erreurs du premier match prouvent bien que Renard, qui n'a pas une grande responsabilité à assumer certainement, a été déboussolé.

Ses déclarations montrent qu'il veut rester et entamer un projet durable en équipe nationale, quitte à faire des concessions financières. Mais, dans les dernières heures, il semble que son nom a perdu en crédit. Ses chances de rester deviennent faibles, mais il reste une piste parmi d'autres selon l'évolution des autres pistes. Parmi les pistes qui ont ressurgi ces dernières heures, celles d'un sélectionneur tunisien, et d'un staff complètement tunisien de Kanzari à Trabelsi en passant par Ben Yahia, l'identité de ce sélectionneur tunisien reste à trouver.

Et surtout, à déterminer celui qui peut faire le maximum d'unanimité auprès des joueurs et de l'entourage de la sélection, étant donné les expériences du passé. Un staff tunisien, oui, mais qui va le protéger ? Qui peut le cadrer pour qu'il ne sorte pas de la mission de sélectionneur comme l'ont fait maints ex-sélectionneurs tunisiens au passé ? Et aussi quels profils de joueurs futurs à rappeler, les binationaux et expatriés ou redonner aux joueurs locaux leurs droits ?

Il est clair que le choix d'un staff tunisien, qui se confirme de plus en plus, n'est pas suffisant pour relancer l'équipe nationale. La question la plus importante est liée à l'avenir de l'actuel bureau fédéral dont les membres influents, comme Houcine Jenayeh, font tout pour rester et laisser passer l'orage. Le flou actuel, en partie légitime vu que l'on est encore sous le choc et qu'il y a encore du temps pour prendre les décisions valables, devrait se dissiper dans les prochains jours. Tous les scénarios sont envisageables.