Tunisie: EST / Les détails financiers à régler - Hazem Mastouri attendu à Tunis

Maintenant que l'aventure du Mondial est terminée, l'avant-centre est attendu à Tunis pour s'entretenir avec le président de l'Espérance, Hamdi Meddeb. Les discussions porteront sur le volet financier, sans compter l'indemnité à verser à son club russe, Dinamo Makhachkala.

Les pourparlers ont débuté avant que le joueur ne s'envole pour le Mexique avec l'équipe nationale. Par ailleurs, les négociations avec Hazem Mastouri ont atteint un stade avancé et il ne reste que quelques détails financiers à régler, notamment avec son club russe, Dinamo Makhachkala, avec qui il est lié par un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028.

Selon nos informations, le club de Dinamo Makhachkala est prêt à céder Hamza Mastouri à l'Espérance, mais contre la somme de 500 mille dollars. Hamza Mastouri n'est donc pas maître de son destin. Il ne peut que négocier son salaire à l'Espérance. Du côté du club "sang et or", les négociations sont menées parallèlement avec le joueur. Tout dépend de la décision finale que prendra Hamdi Meddeb. Combien le président de l'Espérance est-il prêt à dépenser pour s'octroyer les services de Hamza Mastouri ? Toute la question est là, sachant que l'Espérance a besoin d'un avant-centre buteur.

Détection des jeunes : on brasse large

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L'Espérance a officialisé le recrutement du technicien belge, Joël Crahay, engagé à la tête de la direction technique des jeunes pour trois ans en remplacement du Français Christophe Chaintreuil.

L'arrivée du technicien belge coïncide avec une nouvelle politique de détection des talents adoptée par le club et qui consiste à brasser large en allant à la rencontre des jeunes footballeurs dans les régions et ne plus se contenter des tests de l'été effectués au Parc B.

L'idée est d'aller chercher les talents en herbe dans leurs clubs. En ce sens, les commissions techniques ont effectué des déplacements à Tataouine, Tozeur et Nabeul.

Par ailleurs, les jeunes retenus des gouvernorats de Nabeul, de Tozeur et de Tataouine ont été invités le week-end dernier pour poursuivre les tests au Parc Hassen Belkhodja, deux jours durant. Ces opérations de détection se poursuivront dans d'autres gouvernorats.

Brasser large et aller à la rencontre des jeunes talents dans les régions qui portent en eux l'amour du club "sang et or" est une excellente idée dans la mesure où les fans de l'Espérance ne se trouvent pas seulement à Tunis.