Afrique du Nord: Une dynamique d'investissement régionale

Encore une fois, la Tunisie se retrouve au centre de l'actualité économique régionale et internationale, avec la tenue, les 25 et 26 juin, du forum de l'investissement. Cette nouvelle édition du «Davos tunisien» est d'autant plus importante qu'elle intervient au moment même où l'économie tunisienne, malgré une conjoncture internationale toujours complexe et un contexte géopolitique instable et incertain, continue à résister et à reprendre même des couleurs.

N'oublions pas que grâce à la nouvelle approche de développement mise en place et axée essentiellement sur le compter-sur-soi, la valorisation des ressources propres de l'Etat et la responsabilisation des différents acteurs, la Tunisie a réussi à redresser, progressivement, la tendance.

En témoignent des finances publiques moins instables, un appareil productif qui reprend de la vitesse, un environnement des affaires plus favorable, une administration plus souple et, surtout, des perspectives positives.

Autant de signes rassurants qui ont justifié les appréciations positives des instances financières internationales et régionales et ont valu à notre pays la revalorisation de ses notes souveraines.

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D'ailleurs, lors de l'ouverture de la rencontre de Tunis, la Cheffe du gouvernement a mis en exergue les «nouvelles et importantes mesures» qu'offre réellement notre pays, grâce à la pertinence des réformes déjà engagées ou encore en cours d'exécution.

Des réformes qui permettent à notre pays de devenir une plateforme stratégique et compétitive pour les investissements ciblés. Et ce sont, notamment, les projets structurants, innovants et à fort contenu d'emplois qui devraient marquer cette dynamique d'investissement.

Des projets capables d'aider nos secteurs productifs et stratégiques à mieux intégrer les chaînes de valeur mondiales. On pense ainsi aux industries mécaniques et électriques, à l'aéronautique, aux énergies renouvelables et au textile.

Ce qui est encore important, c'est d'inscrire également cette nouvelle dynamique d'investissement dans son contexte régional, et plus particulièrement africain. C'est-à-dire prendre les dispositions nécessaires pour faire réellement de la Tunisie une porte d'entrée fiable pour l'Afrique.

Une telle orientation suppose, toutefois, le renforcement de l'infrastructure logistique, la consolidation de la connectivité aussi bien aérienne, terrestre que maritime, la diversification des corridors commerciaux et l'amélioration du niveau des transferts technologiques.

Et la Tunisie, comme l'a réaffirmé tout récemment le président du Conseil d'affaires tuniso-africain, dispose de tous les atouts pour relever ce défi stratégique. On parle surtout d'une position géographique favorable à une meilleure mobilité financière et économique, à la valeur de l'expertise tunisienne, capable de garantir une présence soutenue sur les différents marchés africains et, notamment, une volonté sincère de réinventer l'Afrique.