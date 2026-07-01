Tunisie: Khaled Nouri préside la cérémonie de graduation de l'École supérieure des Forces de sécurité intérieure

La 27e session de formation de l'École supérieure des Forces de sécurité intérieure a été officiellement clôturée ce mardi 30 juin 2026 lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité nationale, Sofiane Bessadok. Cette promotion porte le nom du lieutenant martyr Marwan Al-Qadri.

À cette occasion, le ministre a adressé ses félicitations aux nouveaux diplômés pour la réussite de leur parcours, soulignant le rôle central de l'École dans la formation des cadres de commandement des forces de sécurité intérieure. Il a insisté sur la mission stratégique de l'établissement, appelé à former des responsables capables de porter une doctrine sécuritaire fondée sur la rigueur, la préparation opérationnelle et la maîtrise des standards de leadership.

Le ministre a également mis en avant l'importance de l'investissement dans l'excellence scientifique et la production de savoir comme levier essentiel pour renforcer les performances des forces de sécurité intérieure. Selon lui, cette orientation stratégique vise à consolider une institution moderne, rompant avec les approches traditionnelles, et intégrant les nouvelles méthodes scientifiques, les technologies avancées ainsi que les outils d'anticipation et de gestion des crises.

Il a, par ailleurs, rappelé que cette transformation s'inscrit dans un cadre respectueux de la primauté du droit, des droits humains et des libertés publiques, qui demeurent des fondements essentiels de l'action sécuritaire.

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En conclusion, le ministre a exprimé sa reconnaissance à la direction de l'École, à ses cadres ainsi qu'au corps enseignant composé de responsables sécuritaires, militaires, universitaires et experts, pour les efforts consentis dans la formation des diplômés. Il a exhorté ces derniers à faire preuve d'un engagement exemplaire fondé sur la loyauté à la patrie, l'intégrité et la droiture dans l'exercice de leurs futures fonctions.

La cérémonie s'est achevée par la remise de distinctions à plusieurs formateurs et experts, ainsi que la distribution des certificats de réussite à l'ensemble des diplômés de cette 27e session.