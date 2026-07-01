Tunisie: La ministre des Finances appelle les banques à soutenir activement le budget de l'État

La ministre des Finances, Mishkat Slama Khaldi, s'est entretenue mardi 30 juin 2026, au siège du ministère, avec les directeurs généraux des institutions bancaires et de plusieurs institutions financières.

À cette occasion, la ministre a souligné le rôle majeur que joue le secteur bancaire dans le soutien à l'économie nationale, le financement de l'investissement et la contribution à la concrétisation des plans de développement. Elle a également insisté sur l'appui aux entreprises économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), en tirant parti de tous les mécanismes existants pour dynamiser leur activité et renforcer leur contribution à la croissance économique.

La ministre des Finances a appelé les institutions bancaires et financières à continuer de soutenir le budget de l'État au cours de la période à venir, à travers une participation active aux différentes émissions de bons du Trésor programmées pour le second semestre, tout en veillant au respect des indicateurs de solidité financière et des normes de gestion prudente.

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De leur côté, les représentants du secteur bancaire et financier ont réaffirmé leur engagement continu et leur volonté de soutenir la démarche de l'État visant à préserver la stabilité financière, au service des intérêts de la Tunisie.