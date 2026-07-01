Afrique: Le continent face à l'IA - Maggie Gu plaide pour une révolution par les compétences

Pour Maggie Gu, l'intelligence artificielle représente une occasion historique pour l'Afrique de transformer son développement. Encore faut-il miser sur l'éducation, les compétences numériques et l'entrepreneuriat plutôt que sur l'assistance. C'est le message qu'a défendu la fondatrice et présidente de Tomorrow Foundation, basée à Genève, lors de son passage dans l'émission Au cœur de l'Éco sur Challenge.

Une vision née d'une rencontre avec l'Afrique

L'engagement de Maggie Gu trouve son origine dans un premier voyage en Afrique en 2003. Une expérience qui, selon elle, a révélé l'immense potentiel du continent.

« J'ai été impressionnée par les possibilités extraordinaires qu'offre l'Afrique. J'ai compris qu'une grande partie de ce potentiel restait encore à développer », explique-t-elle.

Après un parcours dans la diplomatie, les Nations unies, la médiation internationale et les technologies, elle crée Tomorrow Foundation en 2017 avec une conviction : le développement durable de l'Afrique passera avant tout par sa jeunesse.

Depuis sa création, la fondation développe des programmes axés sur l'éducation, les compétences numériques, l'innovation et le leadership afin de permettre aux jeunes de devenir les acteurs de leur propre transformation.

Miser sur l'autonomisation plutôt que sur l'assistance

À contre-courant des approches traditionnelles de l'aide au développement, Tomorrow Foundation privilégie le renforcement des capacités.

« Nous ne faisons pas de l'aide à court terme. Nous voulons donner aux jeunes les moyens de construire eux-mêmes leur avenir », affirme Maggie Gu, reprenant un proverbe chinois : « Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner du poisson. »

La fondation indique avoir accompagné des dizaines de milliers de jeunes dans une quinzaine de pays africains à travers des programmes de développement des compétences et d'entrepreneuriat.

Elle pilote notamment Her Start, un programme destiné aux femmes entrepreneures africaines, qui combine formation, accompagnement vers le financement et soutien aux projets les plus prometteurs.

L'organisation collabore également depuis près de neuf ans avec Junior Achievement afin de promouvoir l'esprit d'entreprise auprès des jeunes.

Faire de l'IA un levier de développement

Pour Maggie Gu, l'intelligence artificielle peut permettre à l'Afrique de franchir une nouvelle étape de son développement, à condition de lever plusieurs obstacles.

« Le continent ne manque pas de talents. Il a surtout besoin d'un meilleur accès aux technologies, aux infrastructures, aux opportunités et à des écosystèmes interconnectés », estime-t-elle.

allAfrica Des bénéficiaires de Her Start

Elle considère que l'Afrique francophone dispose des ressources humaines nécessaires pour devenir un acteur majeur de cette transformation, à condition d'investir dans la formation et les infrastructures.

« L'ère de l'intelligence artificielle offre à l'Afrique francophone une opportunité unique. Plutôt que d'être définie par ce qui lui manque, elle peut l'être par ce qu'elle choisit de construire », souligne-t-elle.

AI for All : une approche mondiale

Cette vision a conduit à la création du programme AI for All, conçu comme une initiative internationale.

Selon Maggie Gu, les défis de l'intelligence artificielle dépassent les frontières nationales et nécessitent une coopération mondiale.

Le projet repose sur trois priorités : le développement des infrastructures numériques afin de renforcer la souveraineté technologique des pays du Sud, la démocratisation de l'accès à l'éducation grâce aux outils d'IA sans remettre en cause le rôle des enseignants, et l'accompagnement des industries créatives, notamment dans le cinéma, l'audiovisuel et la production de contenus numériques.

L'apprentissage continu comme priorité

Face à l'accélération des évolutions technologiques, Maggie Gu estime que la principale compétence de demain sera la capacité à apprendre en permanence.

« Beaucoup cessent d'apprendre une fois leurs études terminées. Pourtant, dans un monde qui évolue aussi vite, l'apprentissage doit devenir un processus permanent », explique-t-elle.

Elle encourage également les jeunes à développer leur esprit d'adaptation, à identifier leurs talents et à cultiver des qualités humaines telles que l'humilité, la patience et la compassion.

Une IA au service de l'humain

À long terme, Maggie Gu imagine une intelligence artificielle capable d'automatiser les tâches répétitives afin de libérer davantage de temps pour la créativité, la culture et l'innovation.

Pour elle, le véritable enjeu ne réside pas uniquement dans le progrès technologique, mais dans la capacité des sociétés à faire de l'IA un outil au service du développement humain.

« Le véritable succès sera celui d'une humanité capable de progresser grâce à l'intelligence artificielle sans jamais perdre ce qui fait son essence », conclut-elle.