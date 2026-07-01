Ile Maurice: «En dix ans, ce sont plus de 160 projets que nous avons vus naître»

interview

En cette période décisive de fin d'année financière, David Commarmond, cofondateur de la plateforme solidaire et manager de l'agence GWS, lance un appel au soutien du secteur privé pour faire aboutir les projets sociaux et environnementaux, toujours plus nombreux en ligne sur SmallStepMatters.org, grâce aux fonds CSR.

Quel regard portez-vous sur les dix premières années d'existence de la plateforme solidaire Small Step Matters ?

Je dirais sans conteste : mission accomplie ! Cette aventure a débuté sur une idée originale de Celine Planel. Sa vision : mettre en place une plateforme technologique faisant appel à la fibre sociale des Mauriciens. Comme dans la légende du colibri, chaque goutte d'eau compte, chaque pas produit un impact et aucun don n'est trop petit pour contribuer à la réalisation d'un grand projet, qui soutient in fine le rêve d'un sportif, d'un patient, d'une famille, d'une association...

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Le principe extraordinaire du financement participatif, c'est que chaque citoyen peut être partie prenante de l'avancement de son prochain ou du pays, en donnant selon ses moyens. Chaque entreprise est également appelée à faire la différence sur le terrain avec sa contribution CSR, car la plateforme Small Step Matters est reconnue officiellement comme institution charitable par la Mauritius Revenue Authority. En dix ans, ce sont plus de 160 projets que nous avons vus naître, dont 49 l'an dernier ! Et la concrétisation de chacun a eu une grande valeur à nos yeux ! Nous avons même pu soutenir des projets jusqu'à Rodrigues.

Faire une différence avec Small Step Matters, y compris à Rodrigues, vous tenait à coeur ?

Tout à fait. Rodrigues fait partie intégrante de la République de Maurice. Nous ne pouvions donc pas négliger cette île. La synergie nationale que nous souhaitions impulser, c'était d'avancer ensemble, citoyens et entreprises, sur l'ensemble des territoires.

Est-ce que certaines campagnes ou certaines périodes vous ont particulièrement marqué ?

Maurice a traversé des catastrophes et des moments difficiles ces dix dernières années, lors desquels l'esprit d'entraide s'est révélé plus que jamais. Je pense notamment au drame écologique du Wakashio ou à la crise sanitaire et économique qu'a représentée le Covid. La plateforme a alors pu être utilisée au maximum de son potentiel, afin d'apporter sa pierre à l'édifice face à ces grands défis nationaux. Quand le pays fait face à des défis, la société civile a encore davantage son rôle à jouer et donc aussi Small Step Matters, en tant qu'institution charitable. C'est dans l'ADN de la plateforme d'oeuvrer pour la société mauricienne au sens large.

Et aussi au service des individus ?

Oui, par exemple quand Small Step Matters lance un appel aux citoyens et aux entreprises pour équiper un sportif handisport, c'est tout un chacun qui peut contribuer au rayonnement du pays sur la scène internationale. Cédric Ravet, Roberto Michel, Mefhooz Oozeer ont bénéficié du soutien de la plateforme et aussi de la solidarité des athlètes valides. Pascal Ducray, Tina Staub, Yan de Maroussem... ont attiré l'attention du grand public sur les difficultés rencontrées par les para-athlètes pour s'équiper convenablement et représenter dignement le pays dans les grandes compétitions.

Des vies changées, comme celles des enfants bénéficiaires de l'association CP Family, qui ont pu bénéficier de nouveaux fauteuils évolutifs, grâce aux dons sur Small Step Matters.org.

Avec sa persévérance et un fauteuil financé par la générosité des supporters de Small Step Matters, Roberto Michel a accédé à la finale des Jeux paralympiques de Paris, en 2024. Une prouesse remarquable ! Quand un athlète brille, c'est tout un pays qui rayonne et aussi la cause de l'inclusion qui avance. Et au-delà de la levée de fonds, d'autres ponts se créent grâce à Small Step Matters, comme quand Noemi Alphonse a accepté de devenir la marraine de l'école St Patrick (Fondation Cours Jeanne d'Arc), association qui a entamé de grands travaux d'agrandissement pour accueillir prochainement davantage d'élèves.

Dix ans résumés en un mot, ce serait lequel ?

Gratitude. Je remercie les différents managers successifs, Chantal Gordon Gentil, épaulée par José Emilien, puis Julia Espitalier-Noël, Noeline Adam et leurs équipes, incluant les membres volontaires du comité d'éthique. Ces professionnels engagés qui, avec leurs compétences, ont permis de sélectionner des projets selon des critères précis et de les évaluer selon une procédure de suivi-évaluation stricte pour s'assurer que les fonds soient bien employés, toujours dans le meilleur intérêt des bénéficiaires.

Une pensée particulière pour José Emilien, cheville ouvrière de la plateforme, qui nous a quittés récemment, après des années d'engagement, notamment dans le domaine de la santé mentale. Merci à tous les donateurs anonymes qui, peu importe le montant, ont cru dans le bien-fondé de notre mission au fil du temps. Merci à nos partenaires, notamment les entreprises qui ont soutenu les frais de fonctionnement de la plateforme. Merci aux nombreuses compagnies qui font confiance à Small Step Matters pour identifier des projets CSR solides.

Plus que jamais, nous avons besoin de ces fonds, avec une très forte croissance des demandes en provenance du terrain en 2025 et 2026. Autonomisation des femmes, éducation alternative, protection de l'environnement, inclusion des personnes en situation de handicap, prévention en matière de santé mentale, défense du bien-être animal, lutte contre l'exclusion et la faim...

Chaque semaine, de nouvelles campagnes de levée de fonds sont lancées. Et notre newsletter mensuelle permet de se tenir informé, à la fois des nouveaux projets et des vies changées grâce à la solidarité exprimée les semaines précédentes. Dernièrement, deux enfants ont pu bénéficier d'un fauteuil adapté à leur handicap grâce au défi sportif de Sacha Espitalier-Noël pour l'association CP Family. Le sourire éclatant de ces enfants est la plus belle récompense des efforts de notre équipe !

Fiable et transparent

Depuis dix ans, Small Step Matters encourage chaque citoyen à venir en aide à son prochain, en situation de vulnérabilité. Chacun peut contribuer à partir de Rs 25. Quelques clics suffisent pour choisir une cause sur www.smallstepmatters.org.