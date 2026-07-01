Ile Maurice: Arjun Rampal et un spectacle de drones inédit séduisent le public

La troisième édition d'Electro Beach a transformé The Residence Mauritius, à Belle-Mare, en véritable temple de la musique électronique, samedi. Organisé par Ticketbox.mu et GravityXero, dirigé par son Chief Executive Officer (CEO), Ajay Deora, l'événement a rassemblé une foule nombreuse venue vivre une expérience musicale hors du commun.

Malgré des températures plus fraîches en soirée, les amateurs de musique électronique ont créé une ambiance électrique dès les premières heures du festival. Les organisateurs avaient promis une soirée exceptionnelle, et le pari a été relevé grâce à une programmation internationale, une mise en scène soignée et plusieurs surprises qui ont rythmé cette troisième édition. Les participants ont rapidement envahi le site, profitant d'une production digne des grands festivals internationaux, avec un important dispositif de son, de lumière et d'effets visuels.

La soirée a débuté avec la DJ mauricienne Navy, qui a immédiatement donné le ton. Figure montante de la scène électronique locale, elle a commencé son parcours en 2019 alors qu'elle poursuivait ses études en Malaisie. Cette expérience lui a permis de se produire aux côtés de plusieurs DJ malaisiens dans différents établissements de Kuala Lumpur. Son univers musical, mêlant house, électro festive et rythmes dansants, a rapidement conquis le public mauricien, lançant idéalement cette longue soirée.

Le relais a ensuite été pris par AXL Stace, considéré comme l'un des principaux ambassadeurs de la scène melodic techno indienne. Réputé pour son style futuriste tout en restant fidèle aux sonorités classiques de la techno mélodique, il bénéficie du soutien de grands noms internationaux tels que Tale Of Us, RÜFÜS DU SOL ou encore Dixon. Habitué des plus grands festivals mondiaux, notamment Afterlife, Tomorrowland et Awakenings, AXL Stace a offert un set puissant, alternant montées progressives et rythmes hypnotiques qui ont plongé les festivaliers dans son univers.

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La programmation s'est poursuivie avec DJ Whosane!, de son vrai nom Husain Babai. Véritable vétéran de la scène électronique indienne, il compte plus de 20 ans de carrière aux platines. Sa capacité à naviguer entre la house, la techno et l'EDM lui a permis de séduire un large public au fil des années. Son passage à Electro Beach III a confirmé sa réputation avec une prestation énergique qui a maintenu l'intensité de la soirée.

Une surprise dans le ciel de Belle-Mare

Avant l'arrivée très attendue de la tête d'affiche, les organisateurs avaient réservé une surprise spectaculaire aux milliers de personnes présentes. Le ciel de BelleMare s'est illuminé grâce à un impressionnant spectacle de drones synchronisés. Plusieurs dizaines d'appareils ont dessiné des figures lumineuses, représentant notamment les visages des artistes présents, leurs noms ainsi que différents motifs animés spécialement créés pour l'événement.

Cette performance technologique, rare à Maurice, a suscité de nombreuses réactions parmi les spectateurs. Téléphones levés vers le ciel, vidéos et photos se sont multipliées afin d'immortaliser ce moment, qui a constitué l'un des temps forts de la soirée. Le spectacle a ajouté une dimension visuelle inédite au festival, renforçant encore davantage l'attente autour de l'arrivée d'Arjun Rampal.

Le chanteur a fait monter la température

Lorsque Arjun Rampal est finalement monté sur scène, l'ambiance était à son apogée. Accueilli par les cris du public, l'acteur indien, également devenu celebrity DJ, a immédiatement pris le contrôle de la scène avec un set mêlant tubes de Bollywood, house, melodic house et techno. Connu pour ses prestations énergiques, il a enchaîné les morceaux dans une atmosphère festive où le public n'a cessé de danser. L'un des moments les plus marquants de son passage est intervenu lorsqu'il a lancé le titre devenu viral du film Dhurandhar, déclenchant une véritable explosion d'enthousiasme parmi les festivaliers.

Tout au long de sa prestation, Arjun Rampal a multiplié les interactions avec la foule. Fidèle à sa réputation de proximité avec ses admirateurs, il s'est approché des premiers rangs, échangeant avec les spectateurs et prenant plusieurs selfies avec eux, un geste largement applaudi par les fans.

Déjà très sollicité lors de son arrivée à Maurice, plus tôt dans la journée, où plusieurs admirateurs avaient pu immortaliser leur rencontre avec lui devant son hôtel, la star indienne a une nouvelle fois démontré sa disponibilité en offrant ces moments privilégiés au public mauricien.

À l'issue de l'événement, le CEO de Ticketbox.mu et GravityXero, , a tenu à remercier chaleureusement le public pour sa présence et son enthousiasme. «Un immense merci à toutes les personnes qui sont venues célébrer cette troisième édition d'Electro Beach avec nous. Votre énergie, votre passion et votre soutien ont fait de cette soirée une expérience inoubliable. Voir des milliers de personnes réunies pour partager cette passion pour la musique est la plus belle récompense pour toute notre équipe. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour les prochaines éditions», a déclaré Ajay Deora.