Cote d'Ivoire: La Norvège écarte la Côte d'Ivoire (2-1) et rejoint le Brésil en huitièmes de finale

Après la qualification sur le gong du Brésil face au Japon, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient avec un duel de haut vol entre l'Afrique et l'Europe. Deuxièmes de leurs groupes respectifs (derrière la France pour les Nordiques), la Côte d'Ivoire et la Norvège se disputaient une place historique pour la suite de la compétition. Au terme d'une rencontre intense et décousue, ce sont finalement les Norvégiens qui l'ont emporté (2-1), validant leur billet pour un choc majuscule face à la Seleção ce dimanche.

Pour ce premier match couperet de l'histoire des Éléphants en Coupe du Monde, le sélectionneur Emerse Faé optait pour un système en 4-1-4-1. La Côte d'Ivoire alignait un secteur offensif percutant composé de Nicolas Pépé, Yan Diomandé et Bonny, solidement épaulés au milieu par le trio Inao Oulaï, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré. En face, après avoir fait tourner son effectif face aux Bleus, la Norvège retrouvait son onze de gala. L'entrejeu était confié à Berg, Berge et Martin Ødegaard, tandis que l'armada offensive reposait sur Nusa, Alexander Sørloth et le redoutable Erling Haaland.

Une entame sans calcul et le chef-d'oeuvre de Nusa

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Loin de la prudence habituelle des matchs à élimination directe, les deux sélections entament les débats sur un rythme effréné. Dès la 3e minute, Erling Haaland place une première tête dangereuse, immédiatement contrée par l'arrière-garde ivoirienne. Sans véritable dominateur et face à des blocs défensifs fébriles, ce sont les Éléphants qui s'offrent la première vraie munition : bien lancé dans la surface, le latéral Konan tente sa chance directement dans le petit filet extérieur (21e), oubliant peut-être un partenaire au centre.

Profitant de la lourdeur de la défense scandinave, la vitesse des Ivoiriens commence à faire de sérieux dégâts. Diomandé adresse un excellent centre pour Pépé, dont la remise devant le but ne trouve malheureusement aucun preneur (28e).

Contre le cours du jeu, alors que la Norvège n'avait répondu que par une tête timide d'Haaland captée par Fofana (36e), le jeune Antonio Nusa va illuminer la rencontre :

40e minute | Le coup de génie : Fixant son vis-à-vis sur le côté gauche de la surface, le prodige norvégien repique dans l'axe et décoche un enroulé chirurgical du droit qui va se loger directement dans la lucarne opposée (0-1).

Sonnés, les Ivoiriens frôlent la correctionnelle dans la foulée. Sangaré réalise un tacle salvateur devant Haaland qui s'apprêtait à frapper à bout portant (41e), avant que Sørloth ne voie sa tête effleurer le montant sur le corner suivant (42e). La Côte d'Ivoire réagit juste avant la pause par Emmanuel Agbadou, mais sa tentative de la tête frôle le cadre (45e+2).

Le show Amad Diallo avant l'éclair d'Haaland

Au retour des vestiaires, les Éléphants affichent des intentions ultra-offensives. Guela Doué allume la première mèche d'un centre-tir puissant boxé par Nyland (49e). Face à ce bloc ivoirien positionné très haut, la Norvège décide de reculer pour procéder en transitions rapides. Le portier scandinave doit s'employer à nouveau pour remporter un duel crucial face à Nicolas Pépé (55e), tandis qu'à l'autre bout du terrain, Berge manque de peu de faire le break sur un coup franc d'Ødegaard (58e).

Le match devient de plus en plus décousu, marqué par de nombreuses imprécisions techniques et des frappes hors cadre des deux côtés. Manquant d'inspiration dans leurs transmissions à l'image de Diomandé ou d'Inao Oulaï, les Ivoiriens multiplient les centres stériles facilement repoussés. Pire, ils manquent de se faire punir, obligeant Amad Diallo à sauver les siens sur sa propre ligne de but (67e).

Mais le joueur de Manchester United a de la ressource et va relancer totalement le match :

74e minute | L'égalisation : Après un superbe une-deux initié avec Nicolas Pépé, Amad Diallo s'infiltre dans la surface, mystifie la défense norvégienne d'un enchaînement de génie et ajuste Nyland à bout portant (1-1).

Alors que les deux équipes semblent alors fermer le jeu par peur de tout perdre, le sérial buteur norvégien choisit son moment pour surgir. Très discret jusqu'alors, Erling Haaland va signer sa 5e réalisation dans ce Mondial :

87e minute | Le coup de poignard : Lancé magnifiquement par Oscar Bobb dans la surface, Berg remet instantanément le ballon vers Haaland. Inexplicablement laissé seul par la défense ivoirienne face aux cages, le cyborg de Manchester City ne tremble pas et pousse le cuir au fond des filets (1-2).

Dans les derniers instants du temps additionnel, Amad Diallo croit arracher les prolongations sur un coup franc magistral, mais Nyland sort une parade XXL pour préserver l'avantage des siens. Le score n'évoluera plus. La Norvège élimine avec réalisme de valeureux Éléphants et donne rendez-vous au Brésil dimanche prochain pour un huitième de finale qui s'annonce d'ores et déjà légendaire.