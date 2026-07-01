Ile Maurice: Une amitié particulière qui séduit TikTok

Sur TikTok, le compte emiliemomof3 affiche plus de 107,6 K abonnés. Derrière les vidéos entre deux femmes complices, se dessine une belle histoire d'amitié entre Emilie et Rooma, deux femmes que tout semblait opposer mais que la vie a rapprochées il y a plus de 18 ans.

Emilie raconte que leur rencontre remonte à son arrivée à Grande-Baie. Elle venait d'emménager avec son jeune enfant et avait peu de repères familiaux. Elle a rencontré Rooma qui travaillait déjà dans la maison qu'elle avait louée. Très vite, un lien fort s'est créé entre elles.

Du côté de Rooma, la première impression qu'elle a eu d'Emilie est restée très marquante. Elle se souvient avoir vu une jeune femme avec un bébé, fraîchement installée dans un pays nouveau, avec une vie totalement différente et pleine de défis. Malgré cela, elle explique qu'elle a tout de suite ressenti quelque chose de spécial. Elle dit avoir accueilli Emilie avec bienveillance dès le début, et qu'elle ne l'a jamais considérée comme une étrangère, mais plutôt comme un membre de la famille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Je suis arrivée avec un petit bébé, sans famille autour. Rooma m'a beaucoup aidée, elle m'a donné des conseils, et sa famille m'a aussi accueillie. On est devenues proches très vite», confie Emilie.

Cette relation, née dans la simplicité du quotidien, s'est construite naturellement au fil des années. Aujourd'hui encore, elles partagent des moments simples mais précieux comme les courses ou la vie de tous les jours. «Ce ne sont pas forcément des événements extraordinaires, mais le fait d'être ensemble nous suffit», explique Emilie.

C'est d'ailleurs cette authenticité qui a fait le succès de leurs vidéos sur TikTok. Emilie a commencé à créer du contenu sur la plateforme et Rooma s'est rapidement retrouvée devant la caméra, sans calcul, juste dans la spontanéité du moment. Une alchimie qui a touché le public.

Pour Emilie, leur relation plaît parce qu'elle est unique : «Nous sommes très différentes par nos origines et nos cultures mais très similaires dans nos valeurs. Nous avons surtout envie de découvrir l'autre, et cela a créé quelque chose de très beau.»

Du côté des internautes, les réactions sont largement positives. «On reçoit beaucoup d'amour, on ne s'attendait pas à autant de soutien», ajoutet-elle avec émotion. Lorsqu'on leur demande un message sur l'amitié, Rooma répond simplement : «l'amitié ne regarde pas les couleurs. Il ne faut pas juger.» Un message fort, qui résume à lui seul l'esprit de leur relation.

Pour Emilie, la clé est ailleurs : «L'amitié, c'est la famille qu'on choisit. Il faut aller vers l'autre, apprendre à le découvrir, et surtout rester humain.» Elle tient à remercier leur communauté. «Merci de nous faire exister à travers nos vidéos.»

Une histoire simple et sincère, qui rappelle que parfois, les plus belles amitiés naissent là où on les attend le moins.