Cameroun: Kumba - Une jeune infirmière poignardée à mort par son compagnon pasteur

Ayire Victory Finweh, jeune infirmière en formation à la Biaka Nursing University de Buea, a été poignardée à mort le vendredi 26 juin 2026 à la gare routière de Kumba par son compagnon, le pasteur Clinton, qui a ensuite tenté de se suicider en ingérant de l'eau de Javel.

Elle s'appelait Ayire Victory Finweh. Elle avait 22 ans. Elle voulait soigner les autres.

Vendredi 26 juin 2026, à la gare routière de Kumba, elle a été poignardée à mort. Par celui qui partageait sa vie. Par un pasteur.

Le drame a éclaté à la suite d'une dispute. Une altercation qui a dégénéré. Un coup de couteau. Une vie qui s'arrête. Une jeune femme, fille de pasteur, étudiante en soins infirmiers, arrachée à son avenir.

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Et puis, la tentative de suicide du suspect. De l'eau de Javel avalée. Un geste de désespoir ou de fuite ? Il a été secouru. Il devra répondre de ses actes.

Ce féminicide, le dernier en date au Cameroun, ravive une fois encore les inquiétudes face aux violences faites aux femmes. Un fléau qui ne cesse de s'aggraver.

Le drame : une altercation fatale à la gare routière

Le vendredi 26 juin 2026 restera gravé dans la mémoire des habitants de Kumba. Ce jour-là, Ayire Victory Finweh, une jeune élève infirmière en formation à la Biaka Nursing University de Buea, a perdu la vie dans des conditions atroces.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme aurait eu une violente altercation avec son compagnon, identifié comme le pasteur Clinton, à proximité de la gare routière de Kumba. La dispute a rapidement dégénéré. Le suspect a alors frappé Ayire Victory Finweh à l'arme blanche.

Gravement blessée, la jeune femme a été prise en charge rapidement. Mais ses blessures étaient trop graves. Elle n'a malheureusement pas survécu.

La victime : une vie promise à un bel avenir

Ayire Victory Finweh était bien plus qu'une statistique. Fille d'un pasteur de l'Église apostolique, elle était décrite par ses proches comme une jeune femme discrète, respectueuse et pleinement investie dans ses études d'infirmière.

Étudiante à la Biaka Nursing University de Buea, elle se destinait à une carrière dans le soin aux autres. Un choix de vie qui contraste cruellement avec la violence qui a mis fin à ses jours.

Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient. On la décrit comme une « jeune infirmière brillante », une vie « sauvagement arrachée à la vie ».

Le suspect : un pasteur aux abois

Le principal suspect, le pasteur Clinton, est le compagnon de la victime. Après avoir poignardé Ayire Victory Finweh, il a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant de l'eau de Javel.

Secouru à temps, il a été transporté dans un centre de soins avant d'être remis aux forces de l'ordre. Il est désormais en détention et devra répondre des faits qui lui sont reprochés devant la justice.

La question se pose : ce geste était-il un acte de repentir ou une tentative d'échapper à ses responsabilités ? Seule l'enquête permettra de le déterminer.

Un féminicide de plus dans un Cameroun en alerte

Ce drame s'inscrit dans une tendance alarmante. Selon les statistiques officielles, 26 cas de féminicides ont été enregistrés au premier trimestre 2026. Le gouvernement camerounais alerte sur une explosion des féminicides et des infanticides, avec une hausse de 54 % des meurtres de femmes entre 2023 et 2025.

Les violences conjugales touchent désormais plus d'une femme sur deux au Cameroun. Un fléau qui ne connaît pas de frontières sociales ou religieuses - comme en témoigne ce drame où un pasteur, figure d'autorité morale, est impliqué.

Quand la religion et la violence se rencontrent

Ce féminicide soulève des questions troublantes. Comment un homme de Dieu, censé incarner des valeurs de paix et d'amour, a-t-il pu commettre un tel acte ?

La victime elle-même était fille de pasteur. Les deux protagonistes appartenaient au monde religieux. Un monde qui, en apparence, aurait dû être un rempart contre la violence.

Ce drame rappelle que les violences conjugales ne sont pas l'apanage d'une catégorie sociale particulière. Elles frappent partout. Y compris dans les cercles religieux.

La justice pour Ayire Victory Finweh

L'enquête a été ouverte afin d'établir avec précision les circonstances de ce drame. La justice camerounaise devra déterminer les responsabilités et prononcer une peine à la hauteur du crime commis.

Mais au-delà de la sanction, ce drame interpelle la société camerounaise dans son ensemble. Comment endiguer la vague de violences faites aux femmes ? Comment protéger les jeunes filles qui, comme Ayire Victory Finweh, ont toute la vie devant elles ?

La question reste ouverte. Et les féminicides continuent.