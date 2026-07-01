Afrique du Nord: Les acquis de l'Algérie nouvelle initiés par le président de la République salués par la communauté nationale en France

Paris — Les membres de la communauté nationale établie en France ont salué, mardi à Paris, les acquis réalisés sur la voie de la construction de l'Algérie nouvelle, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui ne cesse de rappeler l'obligation de la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger.

Venus accomplir leur devoir électoral au centre de vote de Nanterre, dans le cadre des législatives du 2 juillet, les ressortissants algériens ont unanimement salué les réalisations acquises et ayant permis de "renforcer le lien de confiance entre la communauté nationale et la mère patrie".

Parmi ces acquis majeurs, ils ont cité l'ouverture d'agences de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) en France, facilitant ainsi les transferts de fonds et l'accès aux crédits immobiliers pour les Algériens établis en France.

A cela, il faudra ajouter d'autres mesures très appréciées, telles que l'extension des facilités pour l'importation de véhicules de moins de cinq ans, les tarifs préférentiels d'Air Algérie pour les familles, ainsi que la simplification des procédures de délivrance des passeports et des pièces d'identité, désormais accessibles via des plateformes numériques.

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Rencontrée au centre de Nanterre pour accomplir son devoir électoral, Mme Senoussi Fadela, responsable d'une association d'aide aux personnes handicapées à Gennevilliers, a lancé un appel à ses concitoyens pour une participation massive au scrutin.

Elle a, par la même occasion, exprimé sa profonde gratitude envers le président Abdelmadjid Tebboune, pour les mesures concrètes prises en faveur de la communauté nationale établie à l'étranger.

"Le Président de la République a facilité énormément de démarches pour nous", a-t-elle reconnu, mettant en exergue l'amélioration notable de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques au sein des représentations consulaires.

Dans le même élan, Mme Sabrina Ouangeli a marqué sa présence pour accomplir son droit civique, tout en invitant les membres de la diaspora à se rendre massivement aux urnes pour "faire entendre leur voix".

Elle a mis en avant le travail de sensibilisation et de mobilisation initié pour inciter les ressortissants à exercer leur droit. Pour elle, cette élection est une occasion de consolider les liens avec la patrie, renforcés par les réformes phares initiées par le président de la République.

Au plan organisationnel, la déléguée de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) auprès du consulat de Nanterre, Mme Messaouda Boughdiri, s'est félicitée de l'ambiance dans laquelle se déroulent les opérations de vote, au moment où tous les moyens nécessaires sont mis en place pour un bon déroulement de l'opération électorale.

"Nous avons constaté une affluence remarquable qui s'intensifie jour après jour", a-t-elle indiqué à l'APS. Pour garantir la proximité du scrutin, l'ANIE a mis en place, outre le centre principal de Nanterre doté de quatre bureaux, trois bureaux de vote délocalisés, respectivement à Trappes, Mantes-la-Jolie (Yvelines) et à Dreux (Eure-et-Loir).

Mme Boughdiri a également souligné que malgré les fortes chaleurs, la mobilisation exemplaire des Algériens en France témoigne d'un haut sens de responsabilité et d'un engagement indéfectible quant à l'avenir de la Nation.