Angola: Le pays et les États-Unis signent un accord de coopération militaire

Luanda — Les autorités angolaises et américaines ont officialisé leur coopération ce lundi à Luanda dans le cadre du Programme de partenariat d'État (SPP), un accord conclu entre la Garde nationale de l'Ohio et les Forces armées angolaises (FAA).

Cet accord, qui marque une étape importante dans le partenariat stratégique croissant entre les deux pays, a été signé lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la patrie, Lúcio do Amaral.

Il vise à favoriser la collaboration dans des domaines tels que la préparation médicale et la santé publique, la cybersécurité, les technologies émergentes, la gestion des urgences et la réponse aux catastrophes, le développement du leadership, la professionnalisation militaire, la coopération agricole, ainsi que l'éducation et le développement économique.

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L'accord relatif au Programme de partenariat d'État (SPP) a été signé par le chef d'état-major général des Forces armées angolaises, le général de l'armée de l'air Altino José dos Santos, tandis que le général de division Matthew Woodruff, commandant de la Garde nationale de l'Ohio, a signé au nom des États-Unis.

Lors de la cérémonie, le ministre angolais de la Défense, Lúcio do Amaral, a souligné que cet instrument juridique dépasse le cadre strictement militaire pour englober d'autres domaines de l'action gouvernementale, s'inscrivant dans les efforts visant à renforcer les relations entre les États-Unis et l'Angola.

Le ministre a souligné que la séance -- organisée en vue de la signature complémentaire de la lettre d'intention susmentionnée par les chefs militaires -- revêt une importance stratégique, car elle témoigne non seulement d'un renforcement de la coopération bilatérale, mais aussi de l'affirmation d'une vision commune en matière de sécurité, de stabilité et de développement.

Lúcio do Amaral a noté que l'adhésion au Programme de partenariat d'État constitue une décision stratégique visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles, à promouvoir l'interopérabilité et à préparer les forces aux défis émergents du XXIe siècle.

L'officier supérieur angolais a souligné que l'État de l'Ohio, par l'intermédiaire de sa Garde nationale, conjugue des capacités de sécurité dans des domaines critiques -- tels que l'intervention d'urgence, la logistique et le soutien, la formation ainsi que l'intégration des structures militaires et civiles -- ce qui en fait un partenaire de choix pour l'Angola.

De son côté, la chargée d'affaires américaine Shannon Cazeau a déclaré que la signature de cet accord témoigne de l'engagement des deux peuples, de leurs forces armées et de leurs nations à bâtir ensemble quelque chose de durable.

« Les États-Unis sont fiers de compter l'Angola parmi leurs partenaires et nous saluons cette étape importante », a-t-elle affirmé.

Selon la représentante américaine, les États-Unis considèrent l'Angola comme un partenaire clé en Afrique subsaharienne, un leader régional et une nation dont la montée en puissance profite à l'ensemble du continent.

Shannon Cazeau a ajouté que l'Angola a maintes fois démontré son attachement à la paix et à la stabilité régionales ; les États-Unis apprécient ce leadership et sont fiers de renforcer ce partenariat.

Selon la chargée d'affaires américaine, ce programme de partenariat constitue l'un des instruments de coopération en matière de sécurité les plus efficaces et les plus durables dans les Amériques, car « depuis plus de 30 ans, il lie des États américains à des nations partenaires, non seulement sur le plan militaire, mais aussi par des échanges entre les peuples ».

Il a par ailleurs été souligné que cette signature repose sur une relation bilatérale qui s'est développée ces dernières années.

L'Angola devient le troisième partenaire du programme de partenariat de l'État de l'Ohio, rejoignant la Hongrie et la Serbie au sein d'un réseau de relations qui a dépassé le cadre de la coopération militaire pour englober les universités, les organismes publics et les communautés.

Cet accord reflète l'élargissement continu des relations entre les États-Unis et l'Angola et réaffirme l'engagement commun des deux pays en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable dans la région.