Afrique Australe: L'Angola réaffirme son engagement en faveur de la stabilité politique à Madagascar

29 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola a réaffirmé, lundi, son engagement à soutenir les efforts de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel et de la stabilité politique à Madagascar.

Cette position a été exprimée par la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, qui a représenté le Président de la République, João Lourenço, lors du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de Gouvernement de la SADC sur la situation politique et sécuritaire à Madagascar, tenu par visioconférence.

Dans son discours, Esmeralda Mendonça a réitéré la volonté de l'Angola de contribuer à faciliter un dialogue inclusif et de soutenir les initiatives en cours visant à normaliser la situation politique dans ce pays.

La diplomate a également jugé essentiel que la SADC intensifie sa coordination avec les partenaires internationaux impliqués dans ce processus, afin d'éviter des obstacles similaires à ceux rencontrés lors de la mise en oeuvre de la Feuille de route de 2011.

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L'Angola a également exprimé son soutien à la décision soumise au sommet et a plaidé pour que la mise en oeuvre du Programme de refondation repose sur les principes d'inclusion, de transparence, d'impartialité et de neutralité.

La réunion, dirigée par le président sud-africain et président par intérim de la SADC, Cyril Ramaphosa, a porté sur l'évaluation de la situation politique et sécuritaire à Madagascar.

Au cours des travaux, l'Organe de coopération politique, de défense et de sécurité, assisté du Groupe des sages de la SADC, a présenté un rapport informatif sur la situation actuelle à Madagascar, ainsi que des propositions pour la planification et la coordination des futures interventions conjointes.

Madagascar est actuellement sous un régime militaire dirigé par le colonel Michael Randrianirina, arrivé au pouvoir à la suite de manifestations massives de jeunes et de la destitution de l'ancien président Andry Rajoelina.

Le pays est confronté à un contexte marqué par des tensions politiques persistantes, des difficultés économiques, des défis environnementaux et un renforcement des mesures de sécurité.

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