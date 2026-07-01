Angola: Feiba2026 - Campotec présente des solutions de mécanisation agricole

Panguila — L'entreprise spécialisée dans la vente de matériel agricole, Campotec, a présenté des solutions de mécanisation agricole lors de la 12e édition du Salon de la Banane, solutions susceptibles de dynamiser la production agricole dans la province.

Outre les tracteurs et leurs outils agricoles, l'entreprise commercialise également des équipements liés au secteur automobile et est basée à Viana, dans la province de Luanda.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le directeur des ventes de l'entreprise, Mateus Kayembe, a expliqué que l'événement avait permis de promouvoir la marque, de nouer des partenariats et de réaffirmer l'engagement de la Campotec en faveur de la mécanisation du secteur agricole.

Il a souligné que le salon avait permis à l'entreprise de se rapprocher des agriculteurs et de présenter des solutions contribuant à l'augmentation de la productivité des exploitations agricoles.

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« Notre mission est de faciliter le travail quotidien des agriculteurs, en leur permettant une meilleure préparation des terres et de meilleurs résultats, à court et à long terme, quelle que soit la culture », a-t-il déclaré.

Selon Mateus Kayembe, l'accueil des visiteurs a été positif et l'entreprise a déjà établi plusieurs contacts avec des partenaires potentiels, des réunions étant prévues dans les prochains jours.

La Foire de la Banane est une plateforme d'exposition et de commercialisation des produits agricoles de Bengo et d'autres provinces, avec un accent particulier sur la banane, ainsi que sur les facteurs de production tels que les machines et équipements agricoles qui interviennent dans la chaîne de production.

Créée par le Gouvernorat de Bengo en 2012, la Foire de la Banane (Feiba) est devenue la plus importante bourse d'affaires au niveau provincial.