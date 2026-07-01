Angola: La Foire de l'agrobusiness de Palanca génère 24 millions de kwanzas et dépasse les prévisions

Palanca — La deuxième édition de la Foire de l'agrobusiness de la municipalité de Palanca a généré un volume d'affaires de 24 millions de kwanzas, dépassant largement les prévisions initiales fixées à 15 millions de kwanzas, a annoncé l'administratrice municipale, Eva Lombe, lors de la cérémonie de clôture de l'événement.

Selon la responsable, ce montant résulte des ventes réalisées, des contrats conclus ainsi que des intentions d'affaires formalisées entre les différents exposants. Ces résultats confirment que la manifestation ne se limite plus à un simple espace d'exposition, mais s'impose désormais comme une véritable plateforme de promotion des affaires et du développement économique local.

Durant les cinq jours de la foire, 105 exposants représentant divers secteurs de l'économie ont pris part à l'événement, notamment les producteurs agricoles, les coopératives, les entreprises de transformation, les établissements financiers, les fournisseurs d'intrants, les partenaires techniques ainsi que les opérateurs du secteur de la restauration.

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L'événement a accueilli environ 11 000 visiteurs venus de plusieurs localités de la province, témoignant de l'intérêt croissant des citoyens et des investisseurs pour le développement des filières agricoles et de l'élevage dans la municipalité, a précisé Eva Lombe.

L'administratrice municipale a également mis en avant la conclusion de partenariats stratégiques entre producteurs, entrepreneurs, entreprises privées, institutions financières, organisations d'appui au développement et organismes publics. Ces collaborations ouvrent de nouvelles perspectives en matière d'investissement, d'assistance technique, de commercialisation et de financement de la production agricole.

Selon elle, ces alliances constituent une étape déterminante pour le renforcement des chaînes de valeur agricoles et la pérennisation des activités des producteurs locaux.

Eva Lombe a, par ailleurs, salué la contribution des exposants, des sponsors, des partenaires institutionnels, des organes de presse, des forces de défense et de sécurité, des équipes techniques ainsi que des volontaires, dont l'engagement a contribué au succès de cette deuxième édition.

Elle a enfin rendu hommage au rôle essentiel des agriculteurs dans la production alimentaire, la création de richesses et la promotion du développement économique et social à l'échelle locale.