Afrique: La médaille de bronze de l'Angola au Championnat d'Afrique d'échecs dépasse les attentes

Luanda — Le président de la Fédération angolaise d'échecs (FAX), Mário Neves, a déclaré lundi à Luanda que la médaille de bronze remportée par l'athlète Jemima Paulo lors du Championnat d'Afrique individuel seniors avait dépassé les attentes de l'organisation pour la catégorie féminine.

Lors d'une conférence de presse faisant le bilan du tournoi -- qui s'est tenu ce mois-ci au Botswana --, le responsable a souligné qu'une place sur le podium n'avait pas été envisagée, étant donné que des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya disposent de ressources supérieures à celles de l'Angola.

Mário Neves a qualifié cet exploit de source de fierté pour le pays, indiquant que l'Angola possède désormais un fort potentiel pour atteindre des niveaux de réussite supérieurs.

Il a souligné que de tels résultats renforçaient la conviction que, grâce à un travail planifié fondé sur les sciences du sport, au dévouement et à l'investissement, l'Angola pourrait décrocher une médaille d'argent ou d'or lors de futures compétitions.

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Concernant le paysage compétitif, il a mis en avant les atouts de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Égypte et du Kenya -- des pays plus avancés en matière d'organisation et d'investissement sur le continent --, notant que dans ces nations, les échecs font l'objet d'une politique d'État intégrée au système scolaire.

Le responsable a indiqué qu'il était en contact avec le ministère de l'Éducation concernant l'introduction de cette discipline dans les écoles du pays, l'objectif étant de préparer les athlètes à briller lors des grandes compétitions.

De son côté, la Maître FIDE féminine Jemima Paulo a souligné que sa troisième place témoigne d'efforts constants et d'un engagement sans faille ; elle entend poursuivre sur cette lancée afin de décrocher des résultats et des titres encore plus prestigieux.

La joueuse d'échecs a précisé que sa participation à des tournois africains contribue grandement à son développement technique et professionnel, alors qu'elle vise une place sur le podium lors du Championnat d'Afrique junior prévu en août au Burundi.

Outre Jemima Paulo (3e place, 6,5 points), l'Angola était représenté au Championnat d'Afrique d'échecs par David Silva (4e/6,5 pts), Esperança Caxita (8e/5,5 pts), José Cambando (37e/4,0 pts) et Mário Neves (47e/3,0 pts).